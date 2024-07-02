Новосибирский депутат умер после страшного ДТП

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Народный избранник умер на 44-м году жизни. Денис Миляев при жизни руководил управляющей компанией в городе Обь, а также был депутатом Совета депутатов Толмачевского сельсовета.
Осенью прошлого года он попал в аварию. 1 июля стало известно, что он умер. Похороны прошли в этот день. У Миляева осталась супруга и дети.
Напомним, ранее в январе мы рассказывали о другом депутате, который разбился в жутком ДТП. Это был Виталий Сергиенко. Он погиб в Коченевском районе.