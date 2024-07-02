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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Мужчина умер

Новосибирский депутат умер после страшного ДТП

2 июля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Мужчина умер
В Новосибирске простились с депутатом Денисом Миляевым, об этом рассказали его близкие.

Народный избранник умер на 44-м году жизни. Денис Миляев при жизни руководил управляющей компанией в городе Обь, а также был депутатом Совета депутатов Толмачевского сельсовета.

Осенью прошлого года он попал в аварию. 1 июля стало известно, что он умер. Похороны прошли в этот день. У Миляева осталась супруга и дети.

Напомним, ранее в январе мы рассказывали о другом депутате, который разбился в жутком ДТП. Это был Виталий Сергиенко. Он погиб в Коченевском районе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Смерть#Депутат
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