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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Новые даты окончания конфликта на Украине — когда ждать

Новые даты окончания конфликта на Украине — когда ждать

2 июля 2024, 08:09
Фото: 1MI
Определенные надежды на окончание украинского конфликта многие связывают с возможным возвращением Дональда Трампа в кресло президента США.

Российско-украинский конфликт продолжается уже почти три года, но существует мнение, что возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США существенно приблизит окончание СВО.

Но многие политики, эксперты и представители средств массовой информации с некоторым недоверием относятся к таким надеждам.

Например, депутат Госдумы Анатолий Вассерман полагает, что конфликт между двумя странами будет продолжаться долго, даже если его активная фаза прекратится. По мнению Вассермана, уж очень многие люди в США заинтересованы в продолжении конфликта.

Депутат полагает, что когда ресурсы НАТО подойдут к концу, тогда они и задумаются об окончании боевых действий. Но это может растянуться и на пять лет.

Известный бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что СВО может завершиться не раньше мая 2025 года, и то, лишь при условии включения в переговоры российских представителей.

Журналист из Ирландии Чей Бойз напоминает, что несмотря на признание президентом Украины Владимиром Зеленским серьезных потерь, он не намерен соглашаться на заключение мира по российской схеме.

Издание The Economist из Великобритании предполагает, что боевые действия могут продлиться еще примерно пять лет. Украина потерпит поражение, но и силы России этот процесс серьезно истощит.

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#Юрий Фомиченко#Политика#Украина#Россия#Донбасс#США#НАТО#Дональд Трамп
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