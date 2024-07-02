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Раненые бойцы пользуются сертификатом

Поддержку по губернаторскому сертификату получили 800 бойцов СВО из Новосибирска

2 июля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Раненые бойцы пользуются сертификатом
Около 900 участников СВО из Новосибирской области получают помощь согласно губернаторскому сертификату.

В правительстве региона 2 июля прошло заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Были рассмотрены вопросы оказания всесторонней поддержки для этих граждан.

«Работа по реализации Губернаторского сертификата, оказанию медицинской, социальной помощи, организации обучения и занятости участников СВО проводится в регионе совместно министерством труда и социального развития Новосибирской области и иными профильными министерствами, Фондом „Защитники Отечества“, администрациями районов и социальными координаторами, работающими на территориях области. Данная работа очень важна для улучшения качества жизни участников СВО и членов их семей. Помощь каждой конкретной семье должна быть адресной», — отметил замгубернатора Сергей Нелюбов.

Губернаторским сертификатом воспользовался 881 человек. Медицинскую помощь получили 667 бойцов, а завершили курс реабилитации 171 участник спецоперации.
Для участников СВО значима поддержка в получении медицинской, социальной, психологической помощи и социальная адаптация.

Кроме того, востребована помощь в получении профобучения и трудоустройстве. Социальные услуги получили 235 участников СВО.

Реабилитационным сертификатом воспользовались более 440 раненных бойцов СВО
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Помощь#СВО#Сертификат#Участник СВО
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