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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Девочку избили

Подростки угрожали ножом школьнице в Новосибирске — их заставят отвечать

2 июля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Девочку избили

Дело возбудили после нападения подростков на школьницу в Новосибирске

В Новосибирске школьники напали на девочку, угрожая ей ножом, подробности сообщил Следком.

Инцидент произошел 29 июня в Октябрьском районе. Подростки сговорились и напали на 12-летнюю школьницу. Сначала они угрожали ей словесно, а затем начали ее избивать. Также хулиганы угрожали несовершеннолетней ножом.

Об этом инциденте родители пострадавшей заявили в полицию. Резонанс дошел и до Следкома. Возбуждено дело по факту хулиганства.

Устанавливаются очевидцы, сами участники преступления, проводятся экспертизы. Расследование продолжается.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Уголовное дело#Нападение#Дело
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