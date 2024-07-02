Подростки угрожали ножом школьнице в Новосибирске — их заставят отвечать

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Инцидент произошел 29 июня в Октябрьском районе. Подростки сговорились и напали на 12-летнюю школьницу. Сначала они угрожали ей словесно, а затем начали ее избивать. Также хулиганы угрожали несовершеннолетней ножом.
Об этом инциденте родители пострадавшей заявили в полицию. Резонанс дошел и до Следкома. Возбуждено дело по факту хулиганства.
Устанавливаются очевидцы, сами участники преступления, проводятся экспертизы. Расследование продолжается.