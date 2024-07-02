Подрядчик срывает ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Ремонт Димитровского моста идет с отставанием от графика из-за низкого темпа работ подрядчика, сообщил во вторник, 2 июля, в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
«Численный состав рабочих не обеспечивает всего фронта работ на этом объекте», — констатировал Кодалаев.
Подрядчику направлено предостережение о возможном расторжении контракта. В случае, если до конца текущей недели ситуация не начнет улучшаться, соответствующее решение будет принято, заявил глава профильного департамента.
Ранее подобное положение дел муниципалитет признал на Октябрьском мосту. Еще 18 июня было заявлено о готовности разорвать контракт с компанией «Спецтранстрой». Как сообщил сегодня Иосиф Кодалаев, дело рассматривает суд и возможно, что 3 июля уже будет вынесено решение о расторжении соглашения.