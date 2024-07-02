Подрядчик срывает ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Ранее подобное положение дел муниципалитет признал на Октябрьском мосту. Еще 18 июня было заявлено о готовности разорвать контракт с компанией «Спецтранстрой». Как сообщил сегодня Иосиф Кодалаев, дело рассматривает суд и возможно, что 3 июля уже будет вынесено решение о расторжении соглашения.