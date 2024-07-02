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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 06:06

Реконструкцию моста начали весной 2024 года

Подрядчик срывает ремонт Димитровского моста в Новосибирске

2 июля 2024, 05:44
Фото: atas.info
Реконструкцию моста начали весной 2024 года
Работы по реконструкции переправы идут низкими темпами, в мэрии сообщили, что готовы расторгнуть контракт с компанией, ведущей ремонт.

Ремонт Димитровского моста идет с отставанием от графика из-за низкого темпа работ подрядчика, сообщил во вторник, 2 июля, в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

«Численный состав рабочих не обеспечивает всего фронта работ на этом объекте», — констатировал Кодалаев.

Подрядчику направлено предостережение о возможном расторжении контракта. В случае, если до конца текущей недели ситуация не начнет улучшаться, соответствующее решение будет принято, заявил глава профильного департамента.

Ранее подобное положение дел муниципалитет признал на Октябрьском мосту. Еще 18 июня было заявлено о готовности разорвать контракт с компанией «Спецтранстрой». Как сообщил сегодня Иосиф Кодалаев, дело рассматривает суд и возможно, что 3 июля уже будет вынесено решение о расторжении соглашения.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Подрядчик#Димитровский мост
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