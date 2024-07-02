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Posted Сегодня, 02:15

Published Сегодня, 02:15

Modified Сегодня, 02:17

Updated Сегодня, 02:17

Жарко будет в регионе

Появился прогноз погоды на июль 2024 в Новосибирске

2 июля 2024, 02:15
Фото: Изображение Midjourney
Жарко будет в регионе

Какой будет погода в июле в Новосибирске — подробный прогноз

Летний прогноз погоды на тюль опубликован в Новосибирске.

Погодные сервисы составили прогноз на первую декаду месяца. Так, Gismeteo обещает дожди и грозы в первые дни июля, а температуру до +25.

Самым жарким днем станет 9 июля, когда воздух прогреется до +26. Правда, новосибирцев снова ждут дожди и грозы.

Похолодание придет с 11 июля. Там столбик термометра не поднимется выше +21. Такая температура сохранится до конца месяца. Во второй половине июля дождей не обещают.

«Яндекс. Погода» прогнозирует среднюю температуру до +25. Небольшие дожди будут всю первую декаду месяца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Дождь
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