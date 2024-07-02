Появился прогноз погоды на июль 2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Погодные сервисы составили прогноз на первую декаду месяца. Так, Gismeteo обещает дожди и грозы в первые дни июля, а температуру до +25.
Самым жарким днем станет 9 июля, когда воздух прогреется до +26. Правда, новосибирцев снова ждут дожди и грозы.
Похолодание придет с 11 июля. Там столбик термометра не поднимется выше +21. Такая температура сохранится до конца месяца. Во второй половине июля дождей не обещают.
«Яндекс. Погода» прогнозирует среднюю температуру до +25. Небольшие дожди будут всю первую декаду месяца.