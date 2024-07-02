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Сам мост практически полностью готов

Проезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024: деньги брать не будут

2 июля 2024, 09:26
Фото: t.me/vis_group
Сам мост практически полностью готов

Бесплатный проезд по 4 мосту в Новосибирске хотят открыть уже в 2024 году

В группе «ВИС» обсуждают возможность запуска автомобильного движения по четвертому мосту, не дожидаясь полной сдачи всех развязок.

Строители четвертого моста через Обь не исключают открытия движения автомобилей по основному ходу переправы до конца 2024 года. На текущий момент готовность самого мостового перехода оценивается на уровне 90%.

«Возможность до конца текущего года обеспечить рабочее движение с правого берега с выходом на улицу Станционную существует. По оценкам наших специалистов, при разблокировании финансирования и разворачивании работ в полном масштабе возможность обеспечить готовность основного хода с примыкающими к нему съездами есть», — сообщил редакции Atas.Info руководитель департамента по внешним коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.

Действующее концессионное соглашение не предусматривает поэтапный ввод объекта в эксплуатацию, однако такой порядок можно согласовать в дополнительном соглашении, которое сейчас активно обсуждается с правительством Новосибирской области.

«Плату за проезд в случае открытия движения по части объекта концессионер взимать не сможет, так как по условиям соглашения она может взиматься только после полной сдачи объекта в эксплуатацию», — добавил Козловский.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за нехватки финансирования на работах по возведению переправы не хватает около 350 специалистов.

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