Проезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024: деньги брать не будут

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Строители четвертого моста через Обь не исключают открытия движения автомобилей по основному ходу переправы до конца 2024 года. На текущий момент готовность самого мостового перехода оценивается на уровне 90%.
«Возможность до конца текущего года обеспечить рабочее движение с правого берега с выходом на улицу Станционную существует. По оценкам наших специалистов, при разблокировании финансирования и разворачивании работ в полном масштабе возможность обеспечить готовность основного хода с примыкающими к нему съездами есть», — сообщил редакции Atas.Info руководитель департамента по внешним коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.
Действующее концессионное соглашение не предусматривает поэтапный ввод объекта в эксплуатацию, однако такой порядок можно согласовать в дополнительном соглашении, которое сейчас активно обсуждается с правительством Новосибирской области.
«Плату за проезд в случае открытия движения по части объекта концессионер взимать не сможет, так как по условиям соглашения она может взиматься только после полной сдачи объекта в эксплуатацию», — добавил Козловский.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за нехватки финансирования на работах по возведению переправы не хватает около 350 специалистов.