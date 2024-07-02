Ученые достигли рекордной скорости передачи данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Также стоит отметить, что подобная скорость обеспечила бы возможность одновременно смотреть около 134 млн фильмов из Сети в высоком качестве. В основу метода была взята идея передачи данных через шесть диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо четырех, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.