Ученые достигли рекордной скорости передачи данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Как пишет newkhakasiya.online, накануне о новом рекорде первым сообщил Астонский университет из Бирмингема.
Также стоит отметить, что подобная скорость обеспечила бы возможность одновременно смотреть около 134 млн фильмов из Сети в высоком качестве. В основу метода была взята идея передачи данных через шесть диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо четырех, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.
Исследователи считают, что открытие может быть полезным для дальнейшего наращивания пропускной способности и скорости при сохранении цены на оптоволоконную связь.