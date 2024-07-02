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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных: 402 000 000 мегабит в секунду

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных: 402 000 000 мегабит в секунду

2 июля 2024, 16:13
Фото: 1MI
Международная команда исследователей, включающая ученых из Соединенных Штатов, Англии и Японии, смогла передать информацию с ранее недостижимой скоростью в 402 терабита в секунду через обычный оптоволоконный кабель. Предыдущий подобный рекорд был установлен весной и составлял 301 терабит в секунду.

Как пишет newkhakasiya.online, накануне о новом рекорде первым сообщил Астонский университет из Бирмингема.

Также стоит отметить, что подобная скорость обеспечила бы возможность одновременно смотреть около 134 млн фильмов из Сети в высоком качестве. В основу метода была взята идея передачи данных через шесть диапазонов (O, E, S, C, L и U) вместо четырех, которые были задействованы в предыдущем эксперименте.

Исследователи считают, что открытие может быть полезным для дальнейшего наращивания пропускной способности и скорости при сохранении цены на оптоволоконную связь.

#Общество
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