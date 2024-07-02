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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Украинские мошенники разводят новосибирских мужчин — что знать, чтобы не клюнуть

Украинские мошенники разводят новосибирских мужчин — что знать, чтобы не клюнуть

2 июля 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
В интернете процветает новый вид мошенничества, объектом выступают мужчины, которые не прочь познакомиться. Жертвой едва не стал новосибирец, он рассказал Atas.info, как работает схема.

Рафаэль переехал в небольшой город и решил расширить круг знакомств. Но из-за малой численности населения сделать это оказалось непросто, поэтому он решил воспользоваться Telegram-ботом «Дайвинчик|Leomatch bot», одноименной группой в VK и сервисом VK знакомства. Активность проявили четыре незнакомки, которые предложили собеседнику интересно провести время, например, сходить в театр. Еще были предложения посетить приватный кинотеатр и ресторан.

Девушки даже прислали ссылки на выбранные мероприятия. Все барышни были чудо как хороши собой, и Рафаэль прошел по указанным ссылкам. Согласно условиям, оплатить посещение нужно заранее, на сайте. Так, стоимость сеанса в приватном кинотеатре, обойдется в 4900 рублей. Однако сибиряка смутили предложенные условия, и после несложной проверки оказалось, что сайты — фишинговые.

Справка

Фишинг — разновидность интернет-мошенничества, цель — получить конфиденциальные данные. Чаще всего мошенников интересует доступ к банковским счетам доверчивых жертв.

Как работает схема обмана

Мужчина делает заказ на сайте, с карты списывают деньги. Через какое-то время девушка заявляет, что планы изменились, и она не может прийти. Кавалер пытается вернуть деньги, заполняет форму, снова вбивая данные карты. Но оказывается, что сайт «завис». На самом деле за каждое обновление формы с карты списывают порцию денег. В итоге мужчина может лишиться нескольких десятков тысяч рублей. Дальше — только идти в полицию.

Фото: Изображение Midjourney

Евгения по имени Данил

Рафаэль дал понять собеседницам, что раскусил их и сумел разговорить одну из них. И тут его ждал сюрприз. За привлекательной аватаркой скрывался мужчина по имени Данил, который в этом бизнесе около года. Происхождение собеседника выдал украинский говор. Мужчина рассказал, что убежал из Украины из-за СВО и осел в Польше. Искал работу и наткнулся на этот «бизнес».

По признанию мошенника, первую волну бизнеса он не застал. Тогда его коллеги активно обрабатывали жителей крупных городов центральной России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, других.

«По его словам, они *** (обманули. — Прим. ред.) их „с ног до головы“. Потом они ушли на города-миллионники в восточных поясах, но дело в том, что их очень мало. И год назад они переключились на маленькие города, где у них всё неожиданно началось всё получаться», — рассказывает Рафаэль.

Есть и определенная тенденция: мошенники идут с Запада на Восток. Сейчас в зону их интересов попадают города с населением от 150 до 600 тысяч человек.

«Есть рабочий график, соцпакет, сотрудников даже откупают от мобилизации. Кто хочет — работает в офисе, кто-то на удаленке. Такая работа только для украинцев», — подчеркнул Данил, но предложил поработать и Рафаэлю.

Сколько зарабатывают мошенники

По словам Данила, в сутки он получает от 40 тысяч рублей. Есть и свой повод для гордости — однажды его дневной улов составил 230 тысяч рублей.

Одновременно мошенник может «вести» несколько десятков клиентов.

Вы становились жертвой мошенников?
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