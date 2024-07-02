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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Упавшая в парке с колеса обозрения женщина получила смертельные травмы

Упавшая в парке с колеса обозрения женщина получила смертельные травмы

2 июля 2024, 11:24
Фото: atas.info
В городском парке молодая женщина выпала из кабины колеса обозрения и умерла в больнице от полученных травм, сообщили следователи.

Вечером в понедельник, 1 июля, 31 -летняя женщина выпала из кабины колеса обозрения парка «Лукоморье». Пострадавшую доставили в 1-ю городскую больницу, но врачи не смогли ей помочь. Все произошло в городе Энгельсе Саратовской области.

По рассказам очевидцев, трагедия случилась примерно в 19.50. Женщина упала в тот момент, когда ее кабина была в самой высокой точке колеса.

Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Колесо обозрение оказалось самым старым аттракционом парка «Лукоморье». Его установили 34 года назад, сообщает телеканал Саратов 24.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Колесо обозрения#Трагедия#Пострадавшая#Энгельс#Парк Лукоморье
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