Упавшая в парке с колеса обозрения женщина получила смертельные травмы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Вечером в понедельник, 1 июля, 31 -летняя женщина выпала из кабины колеса обозрения парка «Лукоморье». Пострадавшую доставили в 1-ю городскую больницу, но врачи не смогли ей помочь. Все произошло в городе Энгельсе Саратовской области.
По рассказам очевидцев, трагедия случилась примерно в 19.50. Женщина упала в тот момент, когда ее кабина была в самой высокой точке колеса.
Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Колесо обозрение оказалось самым старым аттракционом парка «Лукоморье». Его установили 34 года назад, сообщает телеканал Саратов 24.