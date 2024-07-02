Врезался ВАЗ: в Новосибирске юная пассажирка мотоцикла разбилась в ДТП

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Все произошло 1 июля в Первомайском районе. На автомобиле ВАЗ ехал 20-летний мужчина. На Бердском Шоссе он решил перестроиться в соседнюю полосу. Не убедившись в свободном доступе, он врезался в мотоцикл.
За рулем двухколесного транспортного средства был мужчина 1984 года рождения. Рядом с ним сидела пассажирка, которой 17 лет. Девушка пострадала. Она получила травмы и ее госпитализировали в больницу.
На месте дежурил экипаж ДПС. Они устанавливали все обстоятельства случившегося.