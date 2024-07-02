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Updated Сегодня, 05:37

Есть пострадавшая

Врезался ВАЗ: в Новосибирске юная пассажирка мотоцикла разбилась в ДТП

2 июля 2024, 05:35
Фото: ГАИ
Есть пострадавшая

Пассажирка мотоцикла разбилась в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль врезался в мотоцикл: есть пострадавшие, сообщили в ГАИ.

Все произошло 1 июля в Первомайском районе. На автомобиле ВАЗ ехал 20-летний мужчина. На Бердском Шоссе он решил перестроиться в соседнюю полосу. Не убедившись в свободном доступе, он врезался в мотоцикл.

За рулем двухколесного транспортного средства был мужчина 1984 года рождения. Рядом с ним сидела пассажирка, которой 17 лет. Девушка пострадала. Она получила травмы и ее госпитализировали в больницу.

На месте дежурил экипаж ДПС. Они устанавливали все обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#ГАИ
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