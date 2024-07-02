Взлетевшая машина привлекла внимание новосибирцев возле Краеведческого музея

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В Новосибирске во вторник, 2 июля, водитель автомобиля Toyota Mark II умудрился заскочить на сооружаемый возле Краеведческого музея забор. ДТП произошло прямо напротив здания мэрии, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.
В Госавтоинспекции пока этот дорожный инцидент не прокомментировали. О пострадавших не сообщается. Судя по фотографии с места происшествия иномарка чудом не влетела в столб.
Подписчики в социальных сетях активно комментируют это ДТП. Некоторые шутят, что водитель, судя по всему, намеревался передать свою машину в музейные фонды, но немного не доехал.