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Взлетевшая машина привлекла внимание новосибирцев возле Краеведческого музея

Взлетевшая машина привлекла внимание новосибирцев возле Краеведческого музея

2 июля 2024, 02:49
Фото: «АСТ-54»
В Новосибирске на Красном проспекте водитель Toyota Mark II умудрился заскочить на сооружаемый возле Краеведческого музея каменный забор, сообщают соцсети.

В Новосибирске во вторник, 2 июля, водитель автомобиля Toyota Mark II умудрился заскочить на сооружаемый возле Краеведческого музея забор. ДТП произошло прямо напротив здания мэрии, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.

В Госавтоинспекции пока этот дорожный инцидент не прокомментировали. О пострадавших не сообщается. Судя по фотографии с места происшествия иномарка чудом не влетела в столб.

Подписчики в социальных сетях активно комментируют это ДТП. Некоторые шутят, что водитель, судя по всему, намеревался передать свою машину в музейные фонды, но немного не доехал.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Забор#Краеведческий музей#Toyota Mark II
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