Запрет никаба в России поддержал депутат из Новосибирска

— Думаю, что мы должны следовать в фарватере таких передовых стран Средней Азии как Таджикистан и Узбекистан, а потому я поддерживаю муфтия Дагестана в этом стремлении. На мой взгляд запрет должен быть установлен в рамках федерального законодательства, и возможно не только на никабы. Свободу женщинам Востока!, — прокомментировал Infopro54 слова муфтия депутат.