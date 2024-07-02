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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Никаб могут запретить

Запрет никаба в России поддержал депутат из Новосибирска

2 июля 2024, 11:38
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Никаб могут запретить
Депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов поддерживает идею запрета ношения никаба в России, утверждая, что это даст законную свободу мусульманским женщинам и защитит традиционную культуру российских народов.

Муфтий Дагестана заявил, что никаб (женский головной убор, который закрывает лицо), нужно запретить в России. Фетву о запрете выпустят на днях. После такого заявления возникают споры.

Депутат Горсовета Ростислав Антонов высказался одобрительно о данном запрете. По его мнению, это поможет защитить культуру народов в России, которые исповедуют ислам.

— Думаю, что мы должны следовать в фарватере таких передовых стран Средней Азии как Таджикистан и Узбекистан, а потому я поддерживаю муфтия Дагестана в этом стремлении. На мой взгляд запрет должен быть установлен в рамках федерального законодательства, и возможно не только на никабы. Свободу женщинам Востока!, — прокомментировал Infopro54 слова муфтия депутат.

Женщинам в Дагестане запретят носить никаб
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Вера#Мусульманство#Одежда#Никаб
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