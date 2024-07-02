Запрет никаба в России поддержал депутат из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Муфтий Дагестана заявил, что никаб (женский головной убор, который закрывает лицо), нужно запретить в России. Фетву о запрете выпустят на днях. После такого заявления возникают споры.
Депутат Горсовета Ростислав Антонов высказался одобрительно о данном запрете. По его мнению, это поможет защитить культуру народов в России, которые исповедуют ислам.
— Думаю, что мы должны следовать в фарватере таких передовых стран Средней Азии как Таджикистан и Узбекистан, а потому я поддерживаю муфтия Дагестана в этом стремлении. На мой взгляд запрет должен быть установлен в рамках федерального законодательства, и возможно не только на никабы. Свободу женщинам Востока!, — прокомментировал Infopro54 слова муфтия депутат.