Эксперт предложил бюджетный способ борьбы с пробками в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, предложил недорогой метод решения проблемы дорожных заторов в городе. Он уверен, что адаптивные режимы работы светофоров и ручное регулирование дорожного движения могут значительно улучшить ситуацию.
Стефанов считает, что ключом к решению проблемы пробок является грамотная организация движения. Он отметил, что в Новосибирске до сих пор не разработан соответствующий проект, несмотря на неоднократные обращения представителей ОНФ к местным властям с 2017 года.
Эксперт сообщил, что ОНФ предлагал точечные меры, такие как ручное управление светофорами в случае их отключения или некорректной работы. Это помогло бы организовать движение на перекрестках и примыканиях, предотвращая заторы.
«Мы предлагали свои точечные меры: когда, например, светофоры отключаются или работают некорректно, регулировать движение вручную на перекрестках и пересечениях. Это помогло бы предотвращать заторные явления», — сказал Стефанов в интервью с журналистом Сиб.фм.
По его мнению, такие меры требуют минимальных затрат, но могут принести максимальный эффект, значительно улучшив дорожную ситуацию в Новосибирске.