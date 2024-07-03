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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Инструкция по избавлению города от пробок

Эксперт предложил бюджетный способ борьбы с пробками в Новосибирске

3 июля 2024, 12:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Инструкция по избавлению города от пробок
Дорожный эксперт рассказал, как Новосибирск может избавть от пробок — это бюджетный вариант, который можно внедрять уже сейчас.

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, предложил недорогой метод решения проблемы дорожных заторов в городе. Он уверен, что адаптивные режимы работы светофоров и ручное регулирование дорожного движения могут значительно улучшить ситуацию.

Стефанов считает, что ключом к решению проблемы пробок является грамотная организация движения. Он отметил, что в Новосибирске до сих пор не разработан соответствующий проект, несмотря на неоднократные обращения представителей ОНФ к местным властям с 2017 года.

Эксперт сообщил, что ОНФ предлагал точечные меры, такие как ручное управление светофорами в случае их отключения или некорректной работы. Это помогло бы организовать движение на перекрестках и примыканиях, предотвращая заторы.

«Мы предлагали свои точечные меры: когда, например, светофоры отключаются или работают некорректно, регулировать движение вручную на перекрестках и пересечениях. Это помогло бы предотвращать заторные явления», — сказал Стефанов в интервью с журналистом Сиб.фм.

По его мнению, такие меры требуют минимальных затрат, но могут принести максимальный эффект, значительно улучшив дорожную ситуацию в Новосибирске.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Светофоры
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