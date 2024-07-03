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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Фотосессия девушки кричит о спасении экологии

Эпатажную фотосессию на свалке устроила экоактивистка в бикини из Новосибирска

3 июля 2024, 07:14
Фото: Ульяна Артамонова / ВКонтакте
Фотосессия девушки кричит о спасении экологии
Фотосессию на свалке устроила новосибирская активистка, опубликовав снимки на личной странице в соцсети.

Фотосессия проводилась на берегу Ельцовки-2. Там экоактивистка Ульяна Артамонова нашла гору мусора. Женщина попозировала на фоне хлама в провокационном наряде.

Этой акцией активистка хотела привлечь внимание к экологии. Стихийные свалки — это проблема региона. Люди забывают, что мусором они губят окружающую природу.

«Почему я занимаюсь общественным проектом „Пчела“ и экологией, а точнее сказать- экоактивизмом и экопросвещением? Потому что люблю место, где я живу, люблю людей. Это зов души. Все зародилось с идеи и желания делать мир вокруг себя чище и лучше! В один момент я поняла, что не хочу больше видеть грязные берега водоёмов, лесов и во мне есть силы, желание и способности это менять», — написала сибирячка.
Фото: Ульяна Артамонова
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#Эмилия Губарева#Общество#Экология#Новосибирск#Фото#Природа#Фотосессия
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