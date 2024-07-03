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Posted Сегодня, 02:06

Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:08

Updated Сегодня, 02:08

Ливневку скоро установят

Еще одну ливневку сделают в Новосибирске после вмешательства прокуратуры

3 июля 2024, 02:06
Фото: Изображение Midjourney
Ливневку скоро установят
В Новосибирске прокуратура добилась организации еще одной ливневой канализации в городе, сообщили в ведомстве.

Улицу Одоевского в Первомайском районе постоянно топило во время дождей. Причиной потопа стало отсутствие ливневки. Это было чревато не только затоплением дороги, но и угрозой безопасности проезда, а также причинение ущерба автомобилистам.

Тогда прокуратура обратилась в суд. Иск о том, что мэрия обязана принять меры по решению этого вопроса, был удовлетворен судом. Теперь систему водоотведения организуют.

Напомним, что в Новосибирске на прошлой неделе был страшный потоп. Ливневки не справлялись с количеством воды, а на некоторых улицах они отсутствовали вовсе, что нарушает закон.

Прокуратура потребовала от мэрии построить ливневки в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Погода#Суд#Мэрия#Ливень#Прокуратура#Ливневки
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