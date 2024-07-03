Еще одну ливневку сделают в Новосибирске после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Улицу Одоевского в Первомайском районе постоянно топило во время дождей. Причиной потопа стало отсутствие ливневки. Это было чревато не только затоплением дороги, но и угрозой безопасности проезда, а также причинение ущерба автомобилистам.
Тогда прокуратура обратилась в суд. Иск о том, что мэрия обязана принять меры по решению этого вопроса, был удовлетворен судом. Теперь систему водоотведения организуют.
Напомним, что в Новосибирске на прошлой неделе был страшный потоп. Ливневки не справлялись с количеством воды, а на некоторых улицах они отсутствовали вовсе, что нарушает закон.