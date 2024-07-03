Это исключено — депутат из Новосибирска о возможности запуска движения по 4 мосту

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Открыть автомобильное движение на основном ходе четвертого моста по временной схеме, на основании дополнительного соглашения с правительством Новосибирской области, до конца 2024 года не представляется возможным. Этому препятствует неисполненное судебное решение, которое обязывает «Сибирскую концессионную компанию» (входит в группу «ВИС») заменить более дешевые и менее качественные трубы обогреваемого коллектора на те, что указаны в проектной документации.
Вердикт Арбитражного суда Новосибирской области был оспорен, но и апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.
Обогреваемый коллектор — это система, расположенная под телом моста и предназначенная для сбора и отвода дождевых вод с его полотна.
«Это непосредственная конструктивная составляющая самого мостового перехода. Если она не будет сдана, даже по внешнему виду уже построенный мост останется строительной площадкой. Как по такому объекту возможно разрешить проезд? Каждому автомобилисту и всем пассажирам каски что ли выдавать?», — недоумевает депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.
Трубы, предусмотренные проектом, необходимо изготавливать под заказ, это может занять более полугода. А еще есть этап согласования условий, заключения договора, а самое главное — монтажа. Это тоже не один месяц. Таким образом, заявление группы «ВИС» о возможности открытия движения по основному ходу переправы до конца текущего года даже при условии разморозки финансирования, изначально неправдоподобно, полагает депутат.
«Не отчитываясь за уже полученные деньги, из бюджета публично выбивают еще и еще, показывая полуторамиллионному мегаполису „пряник“ в виде бесплатного проезда в текущем году, которого в любом случае не будет. Позволяя такие выходки, губернатор показывает свою слабость. Объект федерального значения и потери управляемости здесь быть не может. В любом случае, всех призываю сохранять веру в государство, на каком-то уровне реакция неизбежна. Следим за развитием событий», — резюмирует Александр Бурмистров.
В свою очередь, в региональном Минтрансе сообщили, что не ведут никаких переговоров о деталях дополнительного соглашения, которое позволило бы открыть мост для автомобильного движения. Ранее о проведении таких консультаций редакции Atas.Info сообщили в департаменте внешних коммуникаций группы «ВИС».