Это исключено — депутат из Новосибирска о возможности запуска движения по 4 мосту

Трубы, предусмотренные проектом, необходимо изготавливать под заказ, это может занять более полугода. А еще есть этап согласования условий, заключения договора, а самое главное — монтажа. Это тоже не один месяц. Таким образом, заявление группы «ВИС» о возможности открытия движения по основному ходу переправы до конца текущего года даже при условии разморозки финансирования, изначально неправдоподобно, полагает депутат.