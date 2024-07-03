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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Фотозону установили рядом с вольером белых медведей

Фотозона с белыми медведями появилась в Новосибирском зоопарке

3 июля 2024, 12:23
Фото: Новосибирский зоопарк
Фотозону установили рядом с вольером белых медведей
Для посетителей Новосибирского зоопарка открылась новая фотозона — с одними из самых любимых животных новосибирцев.

В Новосибирском зоопарке у вольера с белыми медведями появилась новая фотозона, о чём сообщили в соцсетях учреждения. Теперь посетители могут запечатлеть себя на фоне скульптур этих арктических животных.

Зоопарк приглашает всех желающих сделать уникальные снимки с белыми медведями. Фотозона включает одну скульптуру взрослого медведя и двух медвежат, а задний план выполнен в виде арктических льдов. Над всем этим красуется надпись ZOO NSK.

Фото: Новосибирский зоопарк

Помимо создания новых фотозон, зоопарк активно борется с летней жарой. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило в интервью ТАСС рассказал, что для комфорта животных изменили график кормления, перенеся его с 16:00 на 19:00. Также сотрудники поливают вольеры водой и установили дополнительные кондиционеры в служебных помещениях, где содержатся животные.

Новая фотозона и другие мероприятия направлены на улучшение условий для животных и создание приятных впечатлений для посетителей зоопарка.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Белые медведи
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