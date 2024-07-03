Фотозона с белыми медведями появилась в Новосибирском зоопарке

Помимо создания новых фотозон, зоопарк активно борется с летней жарой. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило в интервью ТАСС рассказал, что для комфорта животных изменили график кормления, перенеся его с 16:00 на 19:00. Также сотрудники поливают вольеры водой и установили дополнительные кондиционеры в служебных помещениях, где содержатся животные.