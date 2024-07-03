Гонорар Никиты Кологривого после скандала в Новосибирске мог вырасти в 10 раз

Известный ролью в сериале «Слово пацана» и последующими скандалами актер Никита Кологривый за год мог преумножить свой доход в десятки раз. Речь идет о театральных гонорарах. Отметим, что в сентябрепрошлого года гонорар артиста за одно выступление в театре составлял всего восемь тысяч рублей.