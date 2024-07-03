Гонорар Никиты Кологривого после скандала в Новосибирске мог вырасти в 10 раз

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Известный ролью в сериале «Слово пацана» и последующими скандалами актер Никита Кологривый за год мог преумножить свой доход в десятки раз. Речь идет о театральных гонорарах. Отметим, что в сентябрепрошлого года гонорар артиста за одно выступление в театре составлял всего восемь тысяч рублей.
Сейчас эта цифра совсем другая, считает журналист Алена Мартынова. В своем telegram-канале «Светские хроники» она рассказала, что весомый прирост к гонорарам Кологривому дал спектакль «Маяковский. Я сам» в театре Эстрады. По ее словам, выплаченная актеру сумма составляет несколько сотен тысяч рублей.
Премьера спектакля, освященного Владимру Маяковскому, которого и сыграл Кологривый, состоялась в Москве накануне, 2 июля. Постановка основана на автобиографии поэта «Я сам», в ней звучат стихи классика.
Напомним, ранее Никита Кологривый поделился с фанатами кадрами с фотосессии, приуроченной к будущей постановке. На них актер в шляпе и костюме-тройке. Многие пользователи интернета обсмеяли образ актера и отметили, что он совсем не похож на Владимира Маяковского.
30 июня Никита Кологривый сал гостем на «Шоу Воли» на ТНТ. В программе стало известно, что готовится продолжение сериала «Слово пацана», куда Кологривого не позвали — актер даже не знал о втором сезоне сериала.