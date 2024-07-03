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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Гонорар Кологривого вырос в десятки раз

Гонорар Никиты Кологривого после скандала в Новосибирске мог вырасти в 10 раз

3 июля 2024, 11:54
Фото: Кинопоиск
Гонорар Кологривого вырос в десятки раз
Новосибирский актер Никита Кологривый за год мог значительно преумножить свой доход, считает журналист Алена Мартынова.

Известный ролью в сериале «Слово пацана» и последующими скандалами актер Никита Кологривый за год мог преумножить свой доход в десятки раз. Речь идет о театральных гонорарах. Отметим, что в сентябрепрошлого года гонорар артиста за одно выступление в театре составлял всего восемь тысяч рублей.

Сейчас эта цифра совсем другая, считает журналист Алена Мартынова. В своем telegram-канале «Светские хроники» она рассказала, что весомый прирост к гонорарам Кологривому дал спектакль «Маяковский. Я сам» в театре Эстрады. По ее словам, выплаченная актеру сумма составляет несколько сотен тысяч рублей.

Премьера спектакля, освященного Владимру Маяковскому, которого и сыграл Кологривый, состоялась в Москве накануне, 2 июля. Постановка основана на автобиографии поэта «Я сам», в ней звучат стихи классика.

Напомним, ранее Никита Кологривый поделился с фанатами кадрами с фотосессии, приуроченной к будущей постановке. На них актер в шляпе и костюме-тройке. Многие пользователи интернета обсмеяли образ актера и отметили, что он совсем не похож на Владимира Маяковского.

Актер в образе МаяковскогоАктер в образе Маяковского
Актер в образе МаяковскогоАктер в образе Маяковского
Актер в образе Маяковского
Фото: соцсети Никиты Кологривого

30 июня Никита Кологривый сал гостем на «Шоу Воли» на ТНТ. В программе стало известно, что готовится продолжение сериала «Слово пацана», куда Кологривого не позвали — актер даже не знал о втором сезоне сериала.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск
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