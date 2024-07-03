Иную версию случая с покусавшим мальчика хаски рассказали его хозяева в Новосибирске

После этого тетя ребенка заявила, что они готовы забыть о неприятности за игрушку для пострадавшего и дорогой алкоголь для взрослых. Но затем требования возросли: 50 тысяч рублей на велосипед и санаторий для реабилитации. Хозяева собаки на это не пошли, и история попала в соцсети.