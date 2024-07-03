Иную версию случая с покусавшим мальчика хаски рассказали его хозяева в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Новосибирске хозяева хаски, который искусал во дворе ехавшего на самокате мальчика озвучили свою версию инцидента. Напомним, прокуратура приступила к проверке обстоятельств нападения пса на шестилетнего ребенка во дворе дома на 1-й Шоссейной улице.
Собаководу утверждают, что представители семьи ребенка преувеличили факты, чтобы получить с них 50 тысяч рублей.
На самом деле, мальчик по своей неаккуратности якобы зацепился самокатом за поводок и испугавшаяся собака его укусила. Владелец хаски оттащил ее, и плачущего мальчика отвели домой.
После этого тетя ребенка заявила, что они готовы забыть о неприятности за игрушку для пострадавшего и дорогой алкоголь для взрослых. Но затем требования возросли: 50 тысяч рублей на велосипед и санаторий для реабилитации. Хозяева собаки на это не пошли, и история попала в соцсети.
Тетя ребенка сообщила телеграм-каналу Mash Siberia, что они действительно направили соседям досудебную претензию, но те с ней не согласились.