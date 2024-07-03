Масштабный сбой в работе Сбера произошел в Новосибирске

Как говорят наши читатели, при входе в приложение не прогружаются данные: баланс, история и прочее. Спустя несколько попыток только удается получить к этому доступ. В социальных сетях некоторые жалуются на проблемы с банкоматами, которые перестали полноценно работать. Проблема появилась больше у пользователей iPhone, а не Android.