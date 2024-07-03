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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

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Updated Сегодня, 02:56

Банк не работает

Масштабный сбой в работе Сбера произошел в Новосибирске

3 июля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Банк не работает
Сервисы Сбера перестали работать 3 июля у многих пользователей в разных городах России, в том числе и в Новосибирской области, о чем сообщили читатели Atas.info.

Утром наблюдаются проблемы со сбоем приложения Сбера, причем они имеют массовый характер. Жалобы приходят по всей России. По данным сайта «Сбой.РФ», больше всего неполадки фиксируют в Московской области (27%), Санкт-Петербургской (11%), Свердловской (8%), а также Новосибирской (7%).

Как говорят наши читатели, при входе в приложение не прогружаются данные: баланс, история и прочее. Спустя несколько попыток только удается получить к этому доступ. В социальных сетях некоторые жалуются на проблемы с банкоматами, которые перестали полноценно работать. Проблема появилась больше у пользователей iPhone, а не Android.

Такая загрузка идет несколько минутТакая загрузка идет несколько минут
Такая загрузка идет несколько минут
Фото: atas.info

Официально Сбер еще не прокомментировал ситуацию. Клиенты банка комментируют сбои:

«Перевела с накопительного счета деньги на карту, в истории операций перевод есть, на карте показывает ноль, соответственно, не могу ею ничего оплатить, пишет, что нет необходимых сумм на счетах»;
«Просто не могу зайти. Выдаёт страницу с кодом, ввожу — пишет, не правильный. Ввожу ещё и ещё — та же проблема».
На сбои в работе сотового оператора Билайн жалуются новосибирцы
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#Эмилия Губарева#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сбербанк#Банк#Сбой
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