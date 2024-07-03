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Мигрант был агрессивен

Мигрант с пистолетом угрожал женщинам из-за «Кишлака» в Новосибирске

3 июля 2024, 05:47
Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
Мигрант был агрессивен
В ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» появилось сообщение об агрессивном мигранте, который якобы угрожал женщинам в Хилокском микрорайоне.

Случилось все из-за того, что кто-то начал постоянно писать жалобы на кафе «Кишлак». К стоявшим на улице женщинам подъехал иностранец в форме, который яростно кричал, что он имеет гражданство России и защищает родину. Он начал предъявлять им за жалобы, а также кричать и ругаться. Когда мужчина не славянской внешности вышел из авто, женщины испугались еще больше: у него была кобура с пистолетом.

«Он неоднократно сказал, что он гражданин России, никого не боится и ему ничего не будет. Что он хотел от нас мы не поняли, но очень сильно испугались!», — говорится в группе.

Когда сибирячки начали снимать происходящее на видео, то пыл мигранта поубавился. Он начал разговаривать спокойным тоном. Как именно конфликт удалось разрешить, автор записи не уточнил. Теперь активистки готовы обратиться в СКР и главе ведомства Александру Бастрыкину.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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