Мигрант с пистолетом угрожал женщинам из-за «Кишлака» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Случилось все из-за того, что кто-то начал постоянно писать жалобы на кафе «Кишлак». К стоявшим на улице женщинам подъехал иностранец в форме, который яростно кричал, что он имеет гражданство России и защищает родину. Он начал предъявлять им за жалобы, а также кричать и ругаться. Когда мужчина не славянской внешности вышел из авто, женщины испугались еще больше: у него была кобура с пистолетом.
«Он неоднократно сказал, что он гражданин России, никого не боится и ему ничего не будет. Что он хотел от нас мы не поняли, но очень сильно испугались!», — говорится в группе.
Когда сибирячки начали снимать происходящее на видео, то пыл мигранта поубавился. Он начал разговаривать спокойным тоном. Как именно конфликт удалось разрешить, автор записи не уточнил. Теперь активистки готовы обратиться в СКР и главе ведомства Александру Бастрыкину.