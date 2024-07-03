Мигрант с пистолетом угрожал женщинам из-за «Кишлака» в Новосибирске

Случилось все из-за того, что кто-то начал постоянно писать жалобы на кафе «Кишлак». К стоявшим на улице женщинам подъехал иностранец в форме, который яростно кричал, что он имеет гражданство России и защищает родину. Он начал предъявлять им за жалобы, а также кричать и ругаться. Когда мужчина не славянской внешности вышел из авто, женщины испугались еще больше: у него была кобура с пистолетом.