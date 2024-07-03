Мусульманка в хиджабе продает девственность за 20 тысяч долларов в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
За первую ночь с мужчиной 21-летняя таджичка просит 20 тысяч долларов. В анкете она указывает свои параметры, а также знание языков (она владеет английским и русским).
Девушка не против переехать за границу. Сейчас она еще студентка. Указано, что она учится на фельдшера. Также она носит хиджаб, покрывающий голову. «Продавец» вредных привычек не имеет.
«Я очень застенчивая и чистоплотная девушка. У меня не было отношений. Меня никто даже не видел и не трогал только из-за того, что я ношу хиджаб», — написала она.
Продажу девственности, что в современном мире многими порицается, она объяснила желанием не вступать в брак с мусульманином.