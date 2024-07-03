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Девушка хочет получить деньги

Мусульманка в хиджабе продает девственность за 20 тысяч долларов в Новосибирске

3 июля 2024, 01:34
Фото: Изображение Midjourney
Девушка хочет получить деньги
Девушка из Новосибирска продает свою невинность за десятки тысяч долларов, объявление опубликовано на профильном сайте.

За первую ночь с мужчиной 21-летняя таджичка просит 20 тысяч долларов. В анкете она указывает свои параметры, а также знание языков (она владеет английским и русским).

Девушка не против переехать за границу. Сейчас она еще студентка. Указано, что она учится на фельдшера. Также она носит хиджаб, покрывающий голову. «Продавец» вредных привычек не имеет.

«Я очень застенчивая и чистоплотная девушка. У меня не было отношений. Меня никто даже не видел и не трогал только из-за того, что я ношу хиджаб», — написала она.

Продажу девственности, что в современном мире многими порицается, она объяснила желанием не вступать в брак с мусульманином.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мусульманство#Девственность#18+
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