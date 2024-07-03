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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Нападение хаски на мальчика из Новосибирска — кто виноват на самом деле

Нападение хаски на мальчика из Новосибирска — кто виноват на самом деле

3 июля 2024, 08:33
Фото: 1MI
Зоозащитница высказала свое мнение по поводу инцидента с покусавшей ребенка хаски в Новосибирске.

Известная новосибирская зоозащитница Светлана Слесарева в беседе с Atas.Info заявила, что не владеет полной информацией о несчастном случае с покусанным хаски мальчиком, но уверена, что это одна из самых добродушных пород собак.

«В тоже время нужно учитывать, в каких условиях живет и воспитывается пес. Дело в том, что хаски необходима мощная физическая нагрузка. Для того, чтобы физическое и ментальное здоровье собаки было в норме, с ней нужно гулять хотя бы три часа в день. Тогда ее возможное агрессивное поведение можно будет минимизировать. Такая собака должна работать», — заявила эксперт.

Слесарева полагает, что таких собак держать в квартирах нельзя.

«Например, пит-стаффы, которых принято считать „собаками-убийцами“, на самом деле добрее кошки. Главное — не портить животному психического здоровье», — утверждает Слесарева.

Зоозащитница говорит, что в любом случае определенная вина лежит на владельцах покусавшего ребенка хаски. Собак таких размеров необходимо контролировать ежеминутно и не выпускать из поля зрения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Хаски#Зоозащита#Покусанный ребенок#Светлана Слесарева
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