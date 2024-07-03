Нападение хаски на мальчика из Новосибирска — кто виноват на самом деле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Известная новосибирская зоозащитница Светлана Слесарева в беседе с Atas.Info заявила, что не владеет полной информацией о несчастном случае с покусанным хаски мальчиком, но уверена, что это одна из самых добродушных пород собак.
«В тоже время нужно учитывать, в каких условиях живет и воспитывается пес. Дело в том, что хаски необходима мощная физическая нагрузка. Для того, чтобы физическое и ментальное здоровье собаки было в норме, с ней нужно гулять хотя бы три часа в день. Тогда ее возможное агрессивное поведение можно будет минимизировать. Такая собака должна работать», — заявила эксперт.
Слесарева полагает, что таких собак держать в квартирах нельзя.
«Например, пит-стаффы, которых принято считать „собаками-убийцами“, на самом деле добрее кошки. Главное — не портить животному психического здоровье», — утверждает Слесарева.
Зоозащитница говорит, что в любом случае определенная вина лежит на владельцах покусавшего ребенка хаски. Собак таких размеров необходимо контролировать ежеминутно и не выпускать из поля зрения.