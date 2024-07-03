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Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

3 июля 2024, 03:00
Фото: Следственный комитет России
Председатель СКР распорядился доложить ему о расследовании дела о нападении толпы школьников на 12-летнюю жительницу областного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Юная жительница Новосибирска подверглась нападению троих подростков. Инцидент заинтересовал главу СКР Бастрыкина. Он ожидает подробного доклада, в котором должны быть отражены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, происшествие случилось в микрорайоне МЖК в Октябрьском районе столицы Сибири в субботу, 29 июня: слонявшиеся по улице подростки сначала словесно пристали к сидевшей на качелях и спокойно слушавшей музыку девочке, а затем побили ее, стукнули по голове пустой бутылкой и даже несколько раз ткнули ножом, благо, что неопасно.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденное по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство. Известно, что пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Подробности главе Следкома представит исполняющий обязанности начальника СК региона Антон Бадулин.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Нападение#Бастрыкин#Девочка#Хулиганство#Следственный комитет России
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