Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

Напомним, происшествие случилось в микрорайоне МЖК в Октябрьском районе столицы Сибири в субботу, 29 июня: слонявшиеся по улице подростки сначала словесно пристали к сидевшей на качелях и спокойно слушавшей музыку девочке, а затем побили ее, стукнули по голове пустой бутылкой и даже несколько раз ткнули ножом, благо, что неопасно.