Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

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Юная жительница Новосибирска подверглась нападению троих подростков. Инцидент заинтересовал главу СКР Бастрыкина. Он ожидает подробного доклада, в котором должны быть отражены все обстоятельства произошедшего.
Напомним, происшествие случилось в микрорайоне МЖК в Октябрьском районе столицы Сибири в субботу, 29 июня: слонявшиеся по улице подростки сначала словесно пристали к сидевшей на качелях и спокойно слушавшей музыку девочке, а затем побили ее, стукнули по голове пустой бутылкой и даже несколько раз ткнули ножом, благо, что неопасно.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденное по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство. Известно, что пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Подробности главе Следкома представит исполняющий обязанности начальника СК региона Антон Бадулин.