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Какие города изменятся?

Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению Путина

3 июля 2024, 04:44
Фото: atas.info
Какие города изменятся?
В России разрабатывают мастер-планы для две сотни городов по соцприоритетам, это касается и Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве.

Зимой текущего года президент России Владимир Путин дал поручение сделать мастер-планы для развития городов страны.

В числе оказались и населенные пункты Новосибирской области, а именно Барабинск и Карасук, сообщил «ФедералПресс» департамент информационной политики.

В настоящий момент планы находятся в разработке. В перспективе расширения перечня городов: внести в него хотят Бердск и Обь. Пока эта инициатива отправлена в Минстрой России. Решить вопрос с мастер-планами необходимо до августа.

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