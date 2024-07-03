Названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению Путина

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Зимой текущего года президент России Владимир Путин дал поручение сделать мастер-планы для развития городов страны.
В числе оказались и населенные пункты Новосибирской области, а именно Барабинск и Карасук, сообщил «ФедералПресс» департамент информационной политики.
В настоящий момент планы находятся в разработке. В перспективе расширения перечня городов: внести в него хотят Бердск и Обь. Пока эта инициатива отправлена в Минстрой России. Решить вопрос с мастер-планами необходимо до августа.