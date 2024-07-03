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Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:25

Updated Сегодня, 01:25

Лагерь работал незаконно

Незаконный детский лагерь нашли в Новосибирской области

3 июля 2024, 01:23
Фото: Изображение Midjourney
Лагерь работал незаконно
Под Новосибирском работал детский лагерь, который является незаконным, что подтвердил Роспотребнадзор.

Лагерь для детей функционировал на территории СНТ «Мичуринец». Его организовал председатель садового товарищества. Он привозил туда детей. По размеру лагерь был небольшим.

Работу заведения вычислили. Правоохранители передали детей родителям, пишет АиФ-Новосибирск. Интересно, что в прошлом году таких лагерей нашли восемь. В текущем же пока всего один.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в детском саду города недокармливали детей. Им накладывали маленькие порции.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Роспотребнадзор#Лагерь
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