Незаконный детский лагерь нашли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
Лагерь для детей функционировал на территории СНТ «Мичуринец». Его организовал председатель садового товарищества. Он привозил туда детей. По размеру лагерь был небольшим.
Работу заведения вычислили. Правоохранители передали детей родителям, пишет АиФ-Новосибирск. Интересно, что в прошлом году таких лагерей нашли восемь. В текущем же пока всего один.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в детском саду города недокармливали детей. Им накладывали маленькие порции.