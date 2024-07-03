Новосибирск сдал лучше области: все тенденции и результаты ЕГЭ-2024

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В 2024 году в Новосибирске 9161 выпускник сдавал единый государственный экзамен. По данным городского департамента образования, это больше, чем год назад, когда бланки ЕГЭ получили 8977 11-классников. Экзамены прошли в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано, отметили в ведомстве.
Между тем, за использование сотовых телефонов и шпаргалок от итоговой аттестации отстранили семь школьников (в 2023 году таких нарушителей было 10). Попробовать пересдать экзамены они смогут только летом 2025 года.
Самыми популярными предметами по выбору у выпускников стали обществознание, его выбрали 47% школьников, информатика (25%), история (13%) и английский язык (12%). Удивительно, что несмотря на, казалось бы, большой интерес к IT-профессиям, количество 11-классников, пожелавших сдавать информатику, снизилось в этом году на 8% по сравнению с 2023. На этом фоне заметно вырос интерес школьников к изучению английского языка. Такой вариант экзамена выбрали 12% новосибирских школьников.
«В 2024 году меньше тех, кто выбрал профильную математику, еще непопулярными предметами по выбору являются у 11-классников литература и география. По русскому языку высоких результатов у ребят меньше, чем в 2023 году. Это является сегодня вопросом обсуждения не только в Новосибирской области, но и в целом по России, относительно достаточно сложного задания», — рассказал начальник городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.
Стоит заметить, что на сложность тестовых заданий по русскому языку новосибирские 11-классники жаловались даже главе «Лиге безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. При этом тесты заметно отличаются по уровню сложности, что превращает экзамен в своего рода лотерею.
По предварительным результатам, сообщил глава профильного департамента, по сравнению с показателями школ Новосибирской области, выпускники школ Новосибирска показали более высокие результаты практически по всем предметам, за исключением географии и немецкого языка. При этом незначительно, но увеличилось количество выпускников, не набравших минимального количества баллов.
А вот количество 100-балльных результатов за год выросло практически на треть. В текущем году зафиксировано 150 случаев получения максимальной оценки ЕГЭ у 141 выпускника. Такое расхождение обусловлено тем, что девять школьников получили 100 баллов за испытания по двум предметам. В 2023 году эти показатели составляли 99 и 93 соответственно.
«Хотел бы отметить, что 4 и 5 июля происходит пересдача предметов это новшество, которое у нас в 2024 году появилось в системе образования. Здесь не только те ребятишки, которые по тем или иным причинам не сдали. Есть и определенный контингент, который хотел бы улучшить свои результаты. Поэтому какие-то изменения мы будем ожидать», — прокомментировал Рамиль Ахметгареев.
Еще одно новшество — впервые этом году ученики получают медали двух образцов «За особые успехи в учении» первой (717 выпускников) и второй (485 выпускников) степени. По количеству медалистов лидирует Центральный округ.
Окончательно результаты сдачи ЕГЭ-2024 подведут ближе к концу лета. Ранее мы подробно рассказывали о том, выпускники каких школ в Новосибирской области в 2023 году показали самые лучшие результаты в ходе единого государственного экзамена. И зачастую этот вовсе не те образовательные учреждения, которые принято называть элитными и статусными. Изучить эту аналитику вы можете здесь, и вряд ли в 2024 году этот рейтинг изменится кардинальным образом.