Новосибирск сдал лучше области: все тенденции и результаты ЕГЭ-2024

Окончательно результаты сдачи ЕГЭ-2024 подведут ближе к концу лета. Ранее мы подробно рассказывали о том, выпускники каких школ в Новосибирской области в 2023 году показали самые лучшие результаты в ходе единого государственного экзамена. И зачастую этот вовсе не те образовательные учреждения, которые принято называть элитными и статусными. Изучить эту аналитику вы можете здесь, и вряд ли в 2024 году этот рейтинг изменится кардинальным образом.