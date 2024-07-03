Пчеловоды Новосибирска бьют тревогу из-за химической обработки полей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В начале июля в Алтайском крае была зафиксирована массовая гибель пчёл, связанная с использованием дешёвых химикатов для обработки полей, сообщает «Алтайская правда». В Новосибирской области пчелы пока живы, но местные пчеловоды замечают, что насекомые стали гораздо агрессивнее. Пчеловод из Колыванского района в разговоре с Om1 Новосибирск обвинил в этом химическую обработку полей.
Фермер рассказал, что буквально неделю назад зацвёл жёлтый рапс, и его начали обрабатывать от вредителей. Пчеловоды обеспокоены, что эти химикаты могут травить пчёл, так как они активно собирают нектар с цветущего рапса.
На следующей неделе фермер планирует встретиться с руководителем сельхозпредприятия, чтобы обсудить вопросы обработки полей. По его словам, аграрии говорят, что работают по закону и не могут изменить график обработки, даже если растения уже цветут.
«Они пригласили нас обсудить вопросы обработки полей. Мы им говорим — не обрабатывайте поля, когда они уже зацвели. Они отвечают, что всё делается по букве закона. Мы боимся отравления пчёл, но пока всё вроде бы нормально», — пояснил пчеловод.
Фермер также отметил, что предприятие всегда уведомляет пчеловодов о графике обработки. Недавно они сообщили, что обработка будет проходить с 3 по 4 июля. В это время рапс уже цвёл, и пчёлы могли находиться на растении.
«От пасеки до поля 1,5–2 км, а радиус лёта пчелы составляет семь километров. Я начал предупреждать аграриев, говорю: „Ребята, подумайте, действительно ли вам необходима эта обработка?“ Инсектицид действует в течение двух недель на все виды насекомых, вызывая у них паралич. Насекомые садятся на растение и погибают», — отметил пчеловод.
Фермер планирует обсудить необходимость обработки цветущих растений на встрече в субботу. По его словам, аграрии слишком часто проводят обработки, даже когда вредителей нет.
«Если есть вероятность распространения вредителей, они делают обработку в профилактических целях, используя препараты первого класса вредности, которые являются самыми ядовитыми и губительными для пчёл. Это настоящая отрава. Даже человеку нельзя подходить к этому полю из-за запаха. А пчёлам каково? Они проезжают комбайном и проливают химикаты. Пишут, что семь дней нельзя выпускать пчёл, но как я их удержу в ульях? У меня нет сил перевозить пасеку из 50–60 ульев», — поделился пчеловод. Он добавил, что пчёлы стали очень агрессивными в последние недели, возможно, из-за воздействия химикатов.
Om1 Новосибирск связался с представителями ООО «Соколово», предприятия, которое обрабатывает поля рядом с селом Большая Черемшанка в Колыванском районе. Специалист пояснил, что компания работает в рамках закона и нарушений нет.
«Собрание с пчеловодами запланировано на субботу. Всё идёт по правилам. Перед обработкой мы оповещаем всех через средства информации. Обрабатываем на расстоянии семи километров от деревень, указываем препараты. Нареканий не было, проверки не выявили нарушений. Пчеловодов заранее оповещаем», — сообщили в ООО «Соколово».
На вопрос о вредности препаратов первого класса, специалист ответил, что они не представляют опасности.