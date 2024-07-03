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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Было похищено 15 млн

Похитившему 15 млн у государства новосибирцу не стали ужесточать приговор

3 июля 2024, 06:26
Фото: Новосибирский областной суд
Было похищено 15 млн

Похитившему у государства 15 млн новосибирцу присудили штраф и условный срок

Коммерсант получил срок за мошенничество при стройке сада для детей в Новосибирской области, подробности сообщили в областном суде.

Артем Заградский возглавлял компанию-подрядчика, строящую детсад в поселке Чаны с 2020 года. Злоупотребив доверием заказчика, он похитил более 15 млн рублей. Преступную схему раскрыли.

Следователи возбудили дело по факту мошенничества. Свою вину коммерсант признал, от слова отказался. Суд дал ему три года условного срока и штраф в 300 тысяч рублей.

Прокурор посчитал наказание слишком мягким и направил иск на повторное пересмотрение дела. Однако приговор оставили без изменений.

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