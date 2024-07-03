Похитившему 15 млн у государства новосибирцу не стали ужесточать приговор

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Артем Заградский возглавлял компанию-подрядчика, строящую детсад в поселке Чаны с 2020 года. Злоупотребив доверием заказчика, он похитил более 15 млн рублей. Преступную схему раскрыли.
Следователи возбудили дело по факту мошенничества. Свою вину коммерсант признал, от слова отказался. Суд дал ему три года условного срока и штраф в 300 тысяч рублей.
Прокурор посчитал наказание слишком мягким и направил иск на повторное пересмотрение дела. Однако приговор оставили без изменений.