«Реализация невозможна» — эксперты о проекте КПО «Левобережный» под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По результатам общественной экологический экспертизы, заказанной жителями Верх-Тулы в московской сертифицированной организации НП «ЭМАСерт», проектная документация объекта по переработке отходов «Левобережный» не соответствует нормам в сфере экологической безопасности, которые обязательны для подобных комплексов в России. Проект выполнен с фактическим нарушением требований в части экологической безопасности и нормативных актов. Он имеет недооцененные опасности для всей экологии области, говорится в заключении экспертов.
«Экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на окружающую среду недопустимым, а реализацию объекта невозможным. Органам государственной власти и местного самоуправления предлагается принять во внимание выводы настоящей экспертизы при принятии решения об осуществлении проекта строительства… КПО „Левобережный“, — сказано в документе.
Как сообщила редакции Atas.Info гражданская активистка Ольга Давыдова, материалы экспертизы разосланы во все органы власти, Следственный комитет, прокуратуру и различные инстанции, отвечающие за экологическую ситуацию в области.
«Если они нам откажут и будут намерены продолжать строительство, то мы пойдем в суд», — заявила Давыдова.
В МУП «САХ», которое выступает концессионером строительства КПО «Левобережный» подтвердили получение результатов экспертизы.
«В настоящее время указанная документация направлена в адрес генерального проектировщика КПО „Левобережный“ — ООО „Институт проектирования экологии и гигиены“ для рассмотрения», — прокомментировали в пресс-службе компании.
Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка подчеркивал, что «строительство начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации».
Строительство двух крупных комплексов по переработке отходов, «Левобережный» и «Правобережный» предполагается вести в рамках государственно-частного партнерства. Согласно концессионному соглашению, они должны заработать в конце 2025 года.
Жители населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от планируемых объектов мусоропереработки, неоднократно проводили акции протеста, в ходе которых требовали изменить выбор земельных участков. Люди считают, что соседство с такими объектами нарушает их конституционное право на благоприятную экологическую среду.
Региональные власти в ответ подчеркивали, что выбор земельных участков проведен в полном соответствии с законодательством, а перенести комплексы на альтернативные участки не представляется возможным.