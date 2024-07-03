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Предполагается, что комплекс обеспечит 100-процентную сортировку отходов

«Реализация невозможна» — эксперты о проекте КПО «Левобережный» под Новосибирском

3 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI
Предполагается, что комплекс обеспечит 100-процентную сортировку отходов

Проект по комплексной переработке мусора под Новосибирском «зарублен» экспертами

Независимая экспертиза считает, что проектная документация выполнена с многочисленными нарушениями законодательства.

По результатам общественной экологический экспертизы, заказанной жителями Верх-Тулы в московской сертифицированной организации НП «ЭМАСерт», проектная документация объекта по переработке отходов «Левобережный» не соответствует нормам в сфере экологической безопасности, которые обязательны для подобных комплексов в России. Проект выполнен с фактическим нарушением требований в части экологической безопасности и нормативных актов. Он имеет недооцененные опасности для всей экологии области, говорится в заключении экспертов.

«Экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на окружающую среду недопустимым, а реализацию объекта невозможным. Органам государственной власти и местного самоуправления предлагается принять во внимание выводы настоящей экспертизы при принятии решения об осуществлении проекта строительства… КПО „Левобережный“, — сказано в документе.

Как сообщила редакции Atas.Info гражданская активистка Ольга Давыдова, материалы экспертизы разосланы во все органы власти, Следственный комитет, прокуратуру и различные инстанции, отвечающие за экологическую ситуацию в области.

«Если они нам откажут и будут намерены продолжать строительство, то мы пойдем в суд», — заявила Давыдова.

В МУП «САХ», которое выступает концессионером строительства КПО «Левобережный» подтвердили получение результатов экспертизы.

«В настоящее время указанная документация направлена в адрес генерального проектировщика КПО „Левобережный“ — ООО „Институт проектирования экологии и гигиены“ для рассмотрения», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка подчеркивал, что «строительство начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации».

Строительство двух крупных комплексов по переработке отходов, «Левобережный» и «Правобережный» предполагается вести в рамках государственно-частного партнерства. Согласно концессионному соглашению, они должны заработать в конце 2025 года.

Жители населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от планируемых объектов мусоропереработки, неоднократно проводили акции протеста, в ходе которых требовали изменить выбор земельных участков. Люди считают, что соседство с такими объектами нарушает их конституционное право на благоприятную экологическую среду.

Региональные власти в ответ подчеркивали, что выбор земельных участков проведен в полном соответствии с законодательством, а перенести комплексы на альтернативные участки не представляется возможным.

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#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирск#Новосибирская область#Нарушения#Экспертиза#Мусорный полигон
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