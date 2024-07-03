«Реализация невозможна» — эксперты о проекте КПО «Левобережный» под Новосибирском

По результатам общественной экологический экспертизы, заказанной жителями Верх-Тулы в московской сертифицированной организации НП «ЭМАСерт», проектная документация объекта по переработке отходов «Левобережный» не соответствует нормам в сфере экологической безопасности, которые обязательны для подобных комплексов в России. Проект выполнен с фактическим нарушением требований в части экологической безопасности и нормативных актов. Он имеет недооцененные опасности для всей экологии области, говорится в заключении экспертов.