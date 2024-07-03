Сезон дождей с грозами: непогода обрушится на Новосибирск в июле 2024

По данным «Яндекс. Погоды», неделя будет дождливой. Причем непогода начнется с сегодняшнего дня, когда в регионе пройдут дожди с грозами. Правда, сильных ливней сервис не обещает, дожди будут кратковременными. Средняя температура воздуха составит +23…+25 днем и +16…+18 ночью.