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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Дождливо будет в регионе

Сезон дождей с грозами: непогода обрушится на Новосибирск в июле 2024

3 июля 2024, 02:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождливо будет в регионе

Всю неделю будут лить дожди в Новосибирске

В Новосибирской области жара начала уходить: теперь на регион обрушится непогода, информируют погодные сервисы.

По данным «Яндекс. Погоды», неделя будет дождливой. Причем непогода начнется с сегодняшнего дня, когда в регионе пройдут дожди с грозами. Правда, сильных ливней сервис не обещает, дожди будут кратковременными. Средняя температура воздуха составит +23…+25 днем и +16…+18 ночью.

Сайт Gismeteo обещает целую неделю дождей. Причем облачность будет переменной: то солнце, то хмурое небо. Большой жары не предвидится. Столбик термометра покажет +23…+25, а максимально: +28.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» дает неутешительный прогноз на два дня: дожди и грозы. Ночью похолодает до +15…+17, а днем потеплеет до +25…+27.

Появился прогноз погоды на июль 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Жара#Дождь
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