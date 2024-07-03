Сезон дождей с грозами: непогода обрушится на Новосибирск в июле 2024

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
По данным «Яндекс. Погоды», неделя будет дождливой. Причем непогода начнется с сегодняшнего дня, когда в регионе пройдут дожди с грозами. Правда, сильных ливней сервис не обещает, дожди будут кратковременными. Средняя температура воздуха составит +23…+25 днем и +16…+18 ночью.
Сайт Gismeteo обещает целую неделю дождей. Причем облачность будет переменной: то солнце, то хмурое небо. Большой жары не предвидится. Столбик термометра покажет +23…+25, а максимально: +28.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» дает неутешительный прогноз на два дня: дожди и грозы. Ночью похолодает до +15…+17, а днем потеплеет до +25…+27.