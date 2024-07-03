Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Родиной Матроны была Тульская губерния. В конце XIX века в деревне Себино Епифанского уезда у крепостных крестьян Дмитрия и Натальи Никоновых родилась девочка. С самого рождения малышка была слепой — у нее не было глазных яблок. Родители, переживая за то, что не смогут прокормить многодетную семью, хотели отдать девочку в приют князя Голицина в соседнем селе Бучалки.
Но судьба вмешалась. Мать новорожденной увидела пророческий сон, в котором ей явилась белоснежная слепая птица с человеческим лицом, усевшаяся на грудь. Понимая, что это был знак свыше, богобоязненная женщина оставила ребенка в семье. Девочку крестили под именем Матрона, а ее ангелом-хранителем стала греческая святая Матрона Константинопольская. Несмотря на врожденный порок, девочка стала любимицей в семье. На груди у Матроны была маленькая крестообразная отметка, что считалось знаком богоизбранности.
В 1894 году Матрона предрекла трагический конец царской династии Романовых. За 24 года до расстрела царя Николая II и его семьи, целительница взяла в руки ободранное куриное перо и сказала: «Вот так обдерут нашего царя-батюшку.»
Матрона предсказывала грядущие революционные потрясения и приход к власти большевиков. Она говорила: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. А потом все бросят, побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Верующих будет мало, служить будет некому.»
Матрона предсказала Великую Отечественную войну за пять лет до её начала: «Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит.» Существует легенда, что даже сам Сталин обращался к ней за пророчествами, хотя это не подтверждено историческими фактами.
Святая Матрона предсказала тревожные события, которые могут потрясти Россию в 2024 году. Она говорила о возможном голоде и нестабильности в мировой экономике, что приведет к социальным волнениям и военным конфликтам. Святая утверждала, что все государства встанут перед выбором: «крест или пища, хлеб насущный». Противостоять этим вызовам россиянам поможет духовный лидер, который сможет урегулировать политические и социальные споры. Несмотря на его усилия, 2024 год будет тяжелым. Матрона советовала «терпеть и не роптать». Преодолев этот сложный период, уже в 2025 году в стране начнется светлая полоса, а в укреплении позиций на мировой арене помогут восточные партнеры.
Матрона предсказала конфликт между Россией и Украиной, причиной которого назвала отречение украинского народа от русской натуры и утрату православной веры. По мнению святой, эти разногласия приведут к тяжелым временам для обеих стран. Однако в конечном итоге противостояние завершится не в пользу Украины, и со временем мир между братскими народами будет восстановлен. Россия, Украина и Белоруссия вновь объединят свои силы.
Для США святая Матрона предсказала ухудшение ситуации. Страна столкнется с последствиями своих многочисленных конфликтов, и внутренние противоречия будут лишь усиливаться. Лидеры будут вынуждены изменить свою политику, чтобы избежать катастрофы, но могут потерять некоторые территории. Природные катаклизмы и финансовая нестабильность усугубят ситуацию. Западные страны столкнутся с экономическими трудностями, и некоторые из них попытаются извлечь выгоду из чужих несчастий, но жестоко поплатятся за свою алчность. Матрона предостерегала о грядущих бедствиях, призывая людей вернуться на путь веры.
Святая Матрона оставила загадочное предсказание: «Все на земле вечером окажетесь, а утром вся сила под землю уйдет. Без видимой войны и без единого выстрела…» Толкователи убеждены, что эти слова намекают не на конец света, а на духовное обнищание и отступление народов от религиозных заветов. Перед человечеством встанет задача вернуться на путь веры.