Святая Матрона предсказала тревожные события, которые могут потрясти Россию в 2024 году. Она говорила о возможном голоде и нестабильности в мировой экономике, что приведет к социальным волнениям и военным конфликтам. Святая утверждала, что все государства встанут перед выбором: «крест или пища, хлеб насущный». Противостоять этим вызовам россиянам поможет духовный лидер, который сможет урегулировать политические и социальные споры. Несмотря на его усилия, 2024 год будет тяжелым. Матрона советовала «терпеть и не роптать». Преодолев этот сложный период, уже в 2025 году в стране начнется светлая полоса, а в укреплении позиций на мировой арене помогут восточные партнеры.