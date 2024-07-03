atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Предсказания Матроны Московской

Страшное предсказание для россиян от Матроны Московской на 2024 год

3 июля 2024, 13:03
Фото: Икона
Предсказания Матроны Московской
Слепая прорицательница, святая Матрона Московская, сделала множество предсказаний на многие годы вперед. В 2024 году святая увидела события, которые потрясут весь мир.

Когда жила святая Матрона Московская

Родиной Матроны была Тульская губерния. В конце XIX века в деревне Себино Епифанского уезда у крепостных крестьян Дмитрия и Натальи Никоновых родилась девочка. С самого рождения малышка была слепой — у нее не было глазных яблок. Родители, переживая за то, что не смогут прокормить многодетную семью, хотели отдать девочку в приют князя Голицина в соседнем селе Бучалки.

Но судьба вмешалась. Мать новорожденной увидела пророческий сон, в котором ей явилась белоснежная слепая птица с человеческим лицом, усевшаяся на грудь. Понимая, что это был знак свыше, богобоязненная женщина оставила ребенка в семье. Девочку крестили под именем Матрона, а ее ангелом-хранителем стала греческая святая Матрона Константинопольская. Несмотря на врожденный порок, девочка стала любимицей в семье. На груди у Матроны была маленькая крестообразная отметка, что считалось знаком богоизбранности.

Старые предсказания

Падение царской династии Романовых

В 1894 году Матрона предрекла трагический конец царской династии Романовых. За 24 года до расстрела царя Николая II и его семьи, целительница взяла в руки ободранное куриное перо и сказала: «Вот так обдерут нашего царя-батюшку.»

Революция и приход к власти большевиков

Матрона предсказывала грядущие революционные потрясения и приход к власти большевиков. Она говорила: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. А потом все бросят, побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Верующих будет мало, служить будет некому.»

Вторая мировая война и победа над фашизмом

Матрона предсказала Великую Отечественную войну за пять лет до её начала: «Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит.» Существует легенда, что даже сам Сталин обращался к ней за пророчествами, хотя это не подтверждено историческими фактами.

Пророчество для России на 2024 год

Святая Матрона предсказала тревожные события, которые могут потрясти Россию в 2024 году. Она говорила о возможном голоде и нестабильности в мировой экономике, что приведет к социальным волнениям и военным конфликтам. Святая утверждала, что все государства встанут перед выбором: «крест или пища, хлеб насущный». Противостоять этим вызовам россиянам поможет духовный лидер, который сможет урегулировать политические и социальные споры. Несмотря на его усилия, 2024 год будет тяжелым. Матрона советовала «терпеть и не роптать». Преодолев этот сложный период, уже в 2025 году в стране начнется светлая полоса, а в укреплении позиций на мировой арене помогут восточные партнеры.

Пророчества Матроны для Украины и США на 2024 год

Украина

Матрона предсказала конфликт между Россией и Украиной, причиной которого назвала отречение украинского народа от русской натуры и утрату православной веры. По мнению святой, эти разногласия приведут к тяжелым временам для обеих стран. Однако в конечном итоге противостояние завершится не в пользу Украины, и со временем мир между братскими народами будет восстановлен. Россия, Украина и Белоруссия вновь объединят свои силы.

США

Для США святая Матрона предсказала ухудшение ситуации. Страна столкнется с последствиями своих многочисленных конфликтов, и внутренние противоречия будут лишь усиливаться. Лидеры будут вынуждены изменить свою политику, чтобы избежать катастрофы, но могут потерять некоторые территории. Природные катаклизмы и финансовая нестабильность усугубят ситуацию. Западные страны столкнутся с экономическими трудностями, и некоторые из них попытаются извлечь выгоду из чужих несчастий, но жестоко поплатятся за свою алчность. Матрона предостерегала о грядущих бедствиях, призывая людей вернуться на путь веры.

Святая Матрона оставила загадочное предсказание: «Все на земле вечером окажетесь, а утром вся сила под землю уйдет. Без видимой войны и без единого выстрела…» Толкователи убеждены, что эти слова намекают не на конец света, а на духовное обнищание и отступление народов от религиозных заветов. Перед человечеством встанет задача вернуться на путь веры.

Читайте также:
Новые даты окончания конфликта на Украине — когда ждатьКак визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с УкраинойЗакончится ли конфликт на Украине после саммита — эксперты
#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Украина#Пророчество#США#Катастрофа
Подпишитесь
Новосибирск сдал лучше области: все тенденции и результаты ЕГЭ-2024
Сегодня, 09:41
Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина
Сегодня, 03:00
В честь Дня города в Новосибирске отметили выдающихся горожан
1 июля, 11:34
«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал житель Новосибирской области
1 июля, 08:51
Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области
1 июля, 04:25
Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую область
1 июля, 05:10