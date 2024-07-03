atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Кологривый сыграл «Кащея»

В новое «Слово пацана» не позвали опозорившегося актера из Новосибирска Кологривого

3 июля 2024, 06:36
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Кологривый сыграл «Кащея»

В новое «Слово пацана» не позвали опозорившегося актера из Новосибирска

Актер из Новосибирска Никита Кологривый признался, почему больше не снимется в продолжении сериала «Слова пацана».

Никита Кологривый пришел на «Шоу Воли», где рассказал о своей жизни после громкого скандала. Весной актер напился в новосибирском баре, укусил официантку и подрался с охранниками, за что загремел на семь суток в СИЗО. Тогда он получил ироничную славу.

Ведущий шоу Павел Воля рассказал, что уже начались съемки сериала «Слова пацана: кровь на асфальте». Это будет продолжение нашумевшего фильма, где играл и Кологривый. Там он исполнил роль «Кащея», «главы района».

Однако сам Никита о съемках продолжения не знал. Он уверен, что его вряд ли позовут снова на роль и все дело в том же скандале. Крутится все не только вокруг его пьяной выходки, а в его поведении. Он неоднократно оскорблял своих коллег и делал странные заявления.

Кологривый признался, что он лишился некоторых проектов и контрактов. Сейчас в его карьере все уладилось. Он снова снимается в сериалах.

Никита Кологривый после пьяного дебоша в Новосибирске остался без работы
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский актер Кологривый ругался и кусался в телешоу канала ТНТКологривый и Янковский снимутся в российском «Сверхъестественном» — ждать ли сериал
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Сериал#Актер#«Слово пацана» — самый скандальный сериал 2023 года#Никита Кологривый
Подпишитесь
Турнирную гонку «Сила Сибири» выиграли новосибирцы в 40-градусную жару
Сегодня, 03:57
4-летняя девочка пострадала при резком торможении троллейбуса в Новосибирске
Вчера, 11:10
Адвоката судят за разглашение данных следствия в Новосибирске
Вчера, 08:48
Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках
Вчера, 07:20
Почти 40 лошадей хотел вывезти в Казахстан бывший бизнесмен из Новосибирска
1 июля, 04:12
Добывал криптовалюту: 3 млн похитил пожилой владелец майнинг-фермы в Новосибирске
1 июля, 02:35