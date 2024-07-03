В новое «Слово пацана» не позвали опозорившегося актера из Новосибирска Кологривого

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Никита Кологривый пришел на «Шоу Воли», где рассказал о своей жизни после громкого скандала. Весной актер напился в новосибирском баре, укусил официантку и подрался с охранниками, за что загремел на семь суток в СИЗО. Тогда он получил ироничную славу.
Ведущий шоу Павел Воля рассказал, что уже начались съемки сериала «Слова пацана: кровь на асфальте». Это будет продолжение нашумевшего фильма, где играл и Кологривый. Там он исполнил роль «Кащея», «главы района».
Однако сам Никита о съемках продолжения не знал. Он уверен, что его вряд ли позовут снова на роль и все дело в том же скандале. Крутится все не только вокруг его пьяной выходки, а в его поведении. Он неоднократно оскорблял своих коллег и делал странные заявления.
Кологривый признался, что он лишился некоторых проектов и контрактов. Сейчас в его карьере все уладилось. Он снова снимается в сериалах.