В новое «Слово пацана» не позвали опозорившегося актера из Новосибирска Кологривого

Однако сам Никита о съемках продолжения не знал. Он уверен, что его вряд ли позовут снова на роль и все дело в том же скандале. Крутится все не только вокруг его пьяной выходки, а в его поведении. Он неоднократно оскорблял своих коллег и делал странные заявления.