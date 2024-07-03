Выплаты бойцам СВО в новосибирских подразделениях вырастут на 200 тысяч рублей

Новосибирское подразделение вооруженных сил России показало себя с положительной стороны на фронте. В связи с этим было принято решение увеличить единовременную выплату бойцам из Новосибирской области до 600 тысяч рублей. Об этом рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.