Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Новосибирское подразделение вооруженных сил России показало себя с положительной стороны на фронте. В связи с этим было принято решение увеличить единовременную выплату бойцам из Новосибирской области до 600 тысяч рублей. Об этом рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
Итоговая сумма складывается из 195 тысяч рублей от Министерства обороны, 205 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области и дополнительных 200 тысячах рублей, отметил замруководителя департамента административных органов администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Виталий Жданов.
«Есть запрос от жителей», — пояснил Жданов.
Кроме того, уже началось формирование нового новосибирского батальона.
Также Жданов отметил, что сейчас уже существует возможность нести службу на новых территориях РФ, а также в подразделениях БПЛА.
Он подчеркнул, что регион находится в постоянном контакте с новосибирскими частями, оказывая им поддержку по всем направлениям. Более подробную информацию о воинской службе по контракту можно получить, позвонив на бесплатную горячую линию 117.
Эти дополнительные меры направлены на привлечение и поддержку местных жителей, решивших посвятить себя службе в региональных подразделениях, обеспечивая их финансовой стабильностью и стимулируя к выполнению ответственной миссии.