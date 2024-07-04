Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет

С 2022 года у нее накопился долг в 678 тысяч рублей, а общая задолженность за все время составляет 1,4 млн рублей. За два года мать выплатила ребенку только 6 тысяч рублей. Женина понимает, что ей грозит тюрьма. Бабушка предполагает, что объявление матери связанно именно с этим. Однако сама Татьяна уверяет в том, что просто хочет общаться с дочерью.