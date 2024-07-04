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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Женщина бросила ребенка

Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет

4 июля 2024, 07:08
Фото: «Мужское/Женское»
Женщина бросила ребенка

Мать из Новосибирска вспомнила о брошенных детях на шоу «Мужское и женское»

В Новосибирской области биологическая мать решила объявиться в жизни дочек, чтобы не платить алименты: семьи пришли просить помощи на телевидение.

Бабушка обратилась в программу «Мужское/Женское», чтобы ей помогли защитить ее внучку от родной матери. Родительница объявилась спустя 13 лет, когда бросила своего ребенка на произвол судьбы, оставив записку. С девочкой она никогда не общалась, и вот, снова явилась в ее жизнь. Терроризирует семью она уже полтора года. Татьяна признается, что отдала ребенка на время, но ее лишили родительских прав.

С 2022 года у нее накопился долг в 678 тысяч рублей, а общая задолженность за все время составляет 1,4 млн рублей. За два года мать выплатила ребенку только 6 тысяч рублей. Женина понимает, что ей грозит тюрьма. Бабушка предполагает, что объявление матери связанно именно с этим. Однако сама Татьяна уверяет в том, что просто хочет общаться с дочерью.

Средняя дочкаСредняя дочка
Средняя дочка
Фото: «Мужское/Женское»
«Дочка хочет со мной общаться. Это я прекрасно знаю. Не общалась, потому что эта женщина налила ей грязь в уши, вранья. В итоге она меня заблокировала в соцсетях (Прим.ред. — ребенок)», — отвечает на вопрос об общении с ребенком.

Всего у Татьяны трое детей. Это девочки подросткового возраста. Причем она лишена родительских прав на двух старших, эти дети живут со своими опекунами — старшая дочка со знакомой Татьяны (она заявила, что та украла у нее ребенка, хотя по факту сама же отдала ребенка со всеми документами и распиской), а средняя с бабушкой по линии отца.

Старшая дочь узнала о том, что она приемная через соцсети. Ее начала атаковывать дочка подруги Татьяны, хоть это и уголовно наказуемо.

«Ко мне подошла дочка и сказала, что ей кто-то написывает с важной информацией. Ее пришлось посадить за стол и рассказать ребенку правду. В 18 лет она узнала, что настоящие мама и папа совсем не родные ей. У нее объявилась какая-то тетенька, которая называет себя биологической матерью. Ребенок получил стресс. Она не могла посещать учебу в университете, автошколу», — рассказывает опекун старшей дочки.
Младшая дочь живет с ТатьянойМладшая дочь живет с Татьяной
Младшая дочь живет с Татьяной
Фото: «Мужское/Женское»

Младшая дочь, которой 10 лет, на удивление живет с мамой, в комнате в общежитии, на одном диване. Сами опекуны не рады тому, что биологическая мать все-таки объявилась. Они попросили оставить их семьи в покое.

В органах опеки и попечительства Новосибирской области сообщили, что у родительницы был шанс вернуть детей до совершеннолетия. Однако сейчас она лишена родительских прав и не должна общаться с ними, но обязана содержать материально. Родители могут добиться восстановление своих прав, в случае если отпали обстоятельства о его лишении, но сейчас таких предпосылок нет.

Дети вошли в студиюДети вошли в студию
Дети вошли в студию
Фото: «Мужское/Женское»

В конце выпуска в студию вышли дети Татьяны. Они обратились к матери:

«Спасибо, что нас родила. И спасибо, что нас бросила», — сказали девочки.

В финале горе-мать сказала следующее:

«Зря вы так девчонки, вы не знаете всей правды», — заключила Татьяна.

Татьяна все время оправдываласьТатьяна все время оправдывалась
Татьяна все время оправдывалась
Фото: «Мужское/Женское»
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