Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Бабушка обратилась в программу «Мужское/Женское», чтобы ей помогли защитить ее внучку от родной матери. Родительница объявилась спустя 13 лет, когда бросила своего ребенка на произвол судьбы, оставив записку. С девочкой она никогда не общалась, и вот, снова явилась в ее жизнь. Терроризирует семью она уже полтора года. Татьяна признается, что отдала ребенка на время, но ее лишили родительских прав.
С 2022 года у нее накопился долг в 678 тысяч рублей, а общая задолженность за все время составляет 1,4 млн рублей. За два года мать выплатила ребенку только 6 тысяч рублей. Женина понимает, что ей грозит тюрьма. Бабушка предполагает, что объявление матери связанно именно с этим. Однако сама Татьяна уверяет в том, что просто хочет общаться с дочерью.
«Дочка хочет со мной общаться. Это я прекрасно знаю. Не общалась, потому что эта женщина налила ей грязь в уши, вранья. В итоге она меня заблокировала в соцсетях (Прим.ред. — ребенок)», — отвечает на вопрос об общении с ребенком.
Всего у Татьяны трое детей. Это девочки подросткового возраста. Причем она лишена родительских прав на двух старших, эти дети живут со своими опекунами — старшая дочка со знакомой Татьяны (она заявила, что та украла у нее ребенка, хотя по факту сама же отдала ребенка со всеми документами и распиской), а средняя с бабушкой по линии отца.
Старшая дочь узнала о том, что она приемная через соцсети. Ее начала атаковывать дочка подруги Татьяны, хоть это и уголовно наказуемо.
«Ко мне подошла дочка и сказала, что ей кто-то написывает с важной информацией. Ее пришлось посадить за стол и рассказать ребенку правду. В 18 лет она узнала, что настоящие мама и папа совсем не родные ей. У нее объявилась какая-то тетенька, которая называет себя биологической матерью. Ребенок получил стресс. Она не могла посещать учебу в университете, автошколу», — рассказывает опекун старшей дочки.
Младшая дочь, которой 10 лет, на удивление живет с мамой, в комнате в общежитии, на одном диване. Сами опекуны не рады тому, что биологическая мать все-таки объявилась. Они попросили оставить их семьи в покое.
В органах опеки и попечительства Новосибирской области сообщили, что у родительницы был шанс вернуть детей до совершеннолетия. Однако сейчас она лишена родительских прав и не должна общаться с ними, но обязана содержать материально. Родители могут добиться восстановление своих прав, в случае если отпали обстоятельства о его лишении, но сейчас таких предпосылок нет.
В конце выпуска в студию вышли дети Татьяны. Они обратились к матери:
«Спасибо, что нас родила. И спасибо, что нас бросила», — сказали девочки.
В финале горе-мать сказала следующее:
«Зря вы так девчонки, вы не знаете всей правды», — заключила Татьяна.