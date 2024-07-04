КМСП: Госкомпании закупились у самозанятых на 4,5 млрд рублей

По данным АО «Корпорация МСП» (КМСП), в первой половине 2024 года объем закупок крупных компаний с госучастием у самозанятых составил почти 4,5 миллиарда рублей. Это больше на 22%, чем за тот же период прошлого года.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что число поставщиков-самозанятых выросло на 25% и составило более пяти тысяч человек, передает iz.ru. Он также рассказал о самых востребованных закупках у самозанятых. Больше всего средств госкомпании тратили на услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). Далее идут услуги в сфере творчества (310 млн рублей), затем научные и технические услуги (280 млн), рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (270 млн), специализированные строительные работы (260 млн рублей). За указанный период больше всего закупили у самозанятых в Курской области (840 млн рублей), Москве (790 млн) и Подмосковье (310 млн).