«Любимками» задарят новосибирцев в День семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
В России 8 июля ежегодно отмечается День семьи любви и верности. В этот день чествуют семьи, для них устраивают различные мероприятия, в том числе теплые концерты. Власти не забывают и о подарках.
В праздник молодоженам, а также супругам, которые живут вместе 55 лет и отмечают Изумрудную свадьбу, вручат памятные подарки. Их назвали «любимками».
Подарки раздадут не только в торжественной обстановке, но и в центре города. Молодежные организации будут стоять с «любимками» на площади Ленина и в метро. Также для горожан будут организованы другие мероприятия.
Во всех районах города с 5 по 7 июля пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Например, в ДК «Прогресс» подготовят интерактивную программу в честь святых Петра и Февронии Муромских. А в Советском районе на улице Новоморской, 18 состоится фестиваль лоскутных одеял.
Мероприятие состоится в Первомайском парке (не путать со сквером) в 15:00. На площадке будут проводить веселые квесты и мастер-классы. Также можно будет сделать яркие фотографие в фотозонах. Плату за вход брать не будут.
Праздник для всех семей пройдет в Нарымском сквере 7 июля в 15:50. В зеленой зоне для семей будет организована программа активностей, которая придется по душе взрослым, детям и пожилым людям. Вход свободный, однако необходима предворительная регистрация.
Мероприятие состоится в областной детской библиотеке 8 июля в 11:00. Для семей проведут активные и интеллектуальные игры. Также состоится акция «Прочитай газету — получи конфету». В бибилиотеке можно посетить большую фотозону и принять участие в игровой выставке «Жили-были семьи в сказках».
Завершит праздничные мероприятия молебен в честь Петра и Февронии 14 июля в 12:30 в Нарымском сквере. На сцене выступят творческие коллективы Новосибирской области. Семьи с детьми могут посетить развлекательные площадки, мастер-класс по рукоделию, а после — посмотреть на молодежный бал и парад колясок. Вход свободный.