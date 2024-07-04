Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Согласно статистической справке, предоставленной Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области, самыми популярными мужскими именами в июне стали Александр, Артём и Михаил.
Девочек родители предпочитали называть София, Ева, Варвара.
Что же касается необычных имен, то рожденных в июне нарекали Марсом, Северином, Лукьяном, а некоторые девочки получили такие имена, как Азалия, Гликерия и Добромира.
Всего за месяц на свет появилось 2011 новосибирцев. А ушло из жизни на треть больше людей — 3041.
Ранее мы рассказывали о том, что самыми пожилыми отцами в регионе стали 65-летние мужчины.