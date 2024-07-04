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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Рождаемость в регионе по прежнему отстает от смертности

Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024

4 июля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Рождаемость в регионе по прежнему отстает от смертности
Региональное управление по делам ЗАГС опубликовало статистику за первый летний месяц текущего года

Согласно статистической справке, предоставленной Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области, самыми популярными мужскими именами в июне стали Александр, Артём и Михаил.

Девочек родители предпочитали называть София, Ева, Варвара.

Что же касается необычных имен, то рожденных в июне нарекали Марсом, Северином, Лукьяном, а некоторые девочки получили такие имена, как Азалия, Гликерия и Добромира.

Всего за месяц на свет появилось 2011 новосибирцев. А ушло из жизни на треть больше людей — 3041.

Ранее мы рассказывали о том, что самыми пожилыми отцами в регионе стали 65-летние мужчины.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Загс#Имена#Роды
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