Мэрия, где детсад? — жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются Путину

Однако в 2021 году здание существующего детсада признали аварийным и снесли. С тех пор на его месте существует заросший пустырь, ставший прибежищем для маргиналов. Никакой внятной реакции на коллективные жалобы сотен родителей, которые вынуждены по пробкам возить своих детей за несколько километров в детсады других жилмассивов, от мэрии так и не было.