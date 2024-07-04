Мэрия, где детсад? — жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются Путину

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Жители Хилокского микрорайона на окраине Ленинского района Новосибирска ищут защиты своих прав у президента Владимира Путина, главы Следкома Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Несколько лет люди пытаются добиться от мэрии обещанного строительства детского сада, но вместо этого получают одни отписки.
Согласно документам муниципалитета, утвержденным в 2020 году, к 2022 году в микрорайоне должен был быть построен новый детсад на 125 мест, а действующий детсад № 299 реконструирован с увеличением количества мест до 350.
Однако в 2021 году здание существующего детсада признали аварийным и снесли. С тех пор на его месте существует заросший пустырь, ставший прибежищем для маргиналов. Никакой внятной реакции на коллективные жалобы сотен родителей, которые вынуждены по пробкам возить своих детей за несколько километров в детсады других жилмассивов, от мэрии так и не было.
«Я считаю, что со стороны мэрии это натуральное издевательство над нашими ни в чем неповинными детьми. Ребенка нужно в 6 утра поднять, в любую погоду, в дождь и в стужу, его нужно тащить до остановки, которая всегда преполнена мигрантами. Попытаться втиснуться между ними в автобус, которые не всегда приходит вовремя. А потом ехать по опасному участку дороги, где всегда заторы из фур и постоянные аварии», — описала корреспонденту Atas.Info будни родителей маленьких детей Хилокского жилмассива одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.
За два года борьбы за то, чтобы власти выполнили свои обещания, люди собрали десятки официальных ответов из различных структур, как муниципальных, так и министерств регионального правительства. Особенно жителей возмущает позиция прокуратуры, которая по своем статусу обязана следить за соблюдением законодательства и гражданских прав горожан. Городской прокурор, вместо того, чтобы заняться решением проблемы, просто преправил обращение в мэрию, откуда пришла очередная отписка.
«У нас сложилось впечатление, что нас либо считают слабоумными людьми второго сорта, либо вообще не читали наши заявления и отвечали автоматически», — констатируют авторы обращения к федеральным структурам.
Отчаявшиеся новосибирцы уверены — дальнейшее общение с чиновниками мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области не имеет никакого смысла. Единственная надежда — на вмешательство из Москвы. К своему обращению горожане приобщили все ответы, которые они ранее получали от местных ведомств.