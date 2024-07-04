atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Хилокский микрорайон имеет дурную славу из-за засилья в нем мигрантов

Мэрия, где детсад? — жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются Путину

4 июля 2024, 12:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Хилокский микрорайон имеет дурную славу из-за засилья в нем мигрантов
Доведенные от отчаяния родители детей из отдаленного района Новосибирска записали видеообращение к главе государства и руководству силовых структур с жалобой на бездействие местной власти.

Жители Хилокского микрорайона на окраине Ленинского района Новосибирска ищут защиты своих прав у президента Владимира Путина, главы Следкома Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Несколько лет люди пытаются добиться от мэрии обещанного строительства детского сада, но вместо этого получают одни отписки.

Согласно документам муниципалитета, утвержденным в 2020 году, к 2022 году в микрорайоне должен был быть построен новый детсад на 125 мест, а действующий детсад № 299 реконструирован с увеличением количества мест до 350.

Однако в 2021 году здание существующего детсада признали аварийным и снесли. С тех пор на его месте существует заросший пустырь, ставший прибежищем для маргиналов. Никакой внятной реакции на коллективные жалобы сотен родителей, которые вынуждены по пробкам возить своих детей за несколько километров в детсады других жилмассивов, от мэрии так и не было.

Один из постоянных обитателей пустыря на месте снесенного детского садаОдин из постоянных обитателей пустыря на месте снесенного детского сада
Один из постоянных обитателей пустыря на месте снесенного детского сада
Фото: предоставлено Жанной Олейниковой
«Я считаю, что со стороны мэрии это натуральное издевательство над нашими ни в чем неповинными детьми. Ребенка нужно в 6 утра поднять, в любую погоду, в дождь и в стужу, его нужно тащить до остановки, которая всегда преполнена мигрантами. Попытаться втиснуться между ними в автобус, которые не всегда приходит вовремя. А потом ехать по опасному участку дороги, где всегда заторы из фур и постоянные аварии», — описала корреспонденту Atas.Info будни родителей маленьких детей Хилокского жилмассива одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.
Полная версия видеообращения жителей Хилокского микрорайона

За два года борьбы за то, чтобы власти выполнили свои обещания, люди собрали десятки официальных ответов из различных структур, как муниципальных, так и министерств регионального правительства. Особенно жителей возмущает позиция прокуратуры, которая по своем статусу обязана следить за соблюдением законодательства и гражданских прав горожан. Городской прокурор, вместо того, чтобы заняться решением проблемы, просто преправил обращение в мэрию, откуда пришла очередная отписка.

«У нас сложилось впечатление, что нас либо считают слабоумными людьми второго сорта, либо вообще не читали наши заявления и отвечали автоматически», — констатируют авторы обращения к федеральным структурам.

Отчаявшиеся новосибирцы уверены — дальнейшее общение с чиновниками мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области не имеет никакого смысла. Единственная надежда — на вмешательство из Москвы. К своему обращению горожане приобщили все ответы, которые они ранее получали от местных ведомств.

"Это настоящее гетто": жители Хилокского микрорайона просят защиты у Путина
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрантские кафе вновь портят воздух возле Хилокского рынка в НовосибирскеМигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайонеДети мигрантов напали с отверткой на ребенка в Хилокском микрорайоне Новосибирска
#Артем Шершнев#Видео#Новосибирск#Дети#Обращение#Детсад#Владимир Путин#Александр Бастрыкин#Хилокский жилмассив#Игорь Краснов
Подпишитесь
Пьяный мигрант сбил ребенка в Новосибирске: мать добивается экстрадиции
Сегодня, 09:00
Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
Сегодня, 07:08
Весь июль прольет дождь в Новосибирске — чего еще ждать от погоды
Сегодня, 05:05
Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы
Сегодня, 02:37
Выплаты бойцам СВО в новосибирских подразделениях вырастут на 200 тысяч рублей
Вчера, 12:39
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11