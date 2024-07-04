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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Каждая кружка обойдется в сумму 200-220 рублей, в зависимости от использованного логотипа

«Новосибирскэнергосбыт» потратит более 1,2 млн рублей на керамические кружки

4 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Каждая кружка обойдется в сумму 200-220 рублей, в зависимости от использованного логотипа
Энергокомпания объявила электронный аукцион на закупку сувенирной посуды, следует из материалов сайта госзакупок.

АО «Новосибирскэнергосбыт» разместило на сайте госзакупок аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Энергетики намерены приобрести 5 тысяч стандартных керамических кружек объемом 320 мл с нанесенными на них рекламными изображениями. Всего предполагается шесть разновидностей рекламных макетов, призывающих пользоваться приложением для оплаты коммунальных услуг.

Примеры рекламных макетовПримеры рекламных макетов
Примеры рекламных макетовПримеры рекламных макетов
Примеры рекламных макетов
Фото: сайт госуслуг

Начальная цена аукциона — 1,26 млн рублей. Победитель аукциона должен будет нанести предоставленные логотипы на кружки, упаковать их и самостоятельно доставить в несколько филиалов энергокомпании, расположенные в областном центре и районах области.

Итоги аукциона будут подведены 25 июля 2024 года.

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#Новосибирск#Госзакупки#Сувениры#Энергетики#Кружки
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