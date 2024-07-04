«Новосибирскэнергосбыт» потратит более 1,2 млн рублей на керамические кружки

АО «Новосибирскэнергосбыт» разместило на сайте госзакупок аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Энергетики намерены приобрести 5 тысяч стандартных керамических кружек объемом 320 мл с нанесенными на них рекламными изображениями. Всего предполагается шесть разновидностей рекламных макетов, призывающих пользоваться приложением для оплаты коммунальных услуг.