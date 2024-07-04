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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Сейчас бывший священник изучает мирскую профессию

Новосибирский священник лишился сана за отказ читать «молитву о победе»

4 июля 2024, 11:24
Фото: 1MI
Сейчас бывший священник изучает мирскую профессию
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Священник Вадим Перминов из города Куйбышев Новосибирской области решением епархиального совета был уволен со всех церковных должностей, лишен права служить и преподавать, ему запрещено носить православный крест. Как сообщает тг-канал «Борус» со ссылкой на социальные сети Перминова, церковник по личным убеждениям отказался читать «молитву о победе».

Это привело к конфликту с архиереем, после чего священника отправили в далекий сельский храм. Оттуда Перминов написал официальное письмо митрополиту, где уведомил, что «молитв о победе» все равно читать не будет.

После этого и последовало жесткое решение со стороны епархии. Сам разжалованный священник считает, что его лишили сана без канонических оснований и в нарушение церковных правил.

Сейчас Вадим Перминов изучает мирскую профессию в центре профессиональной переподготовки.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Церковь#Молитва#СВО#Священник
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