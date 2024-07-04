Новосибирский священник лишился сана за отказ читать «молитву о победе»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Священник Вадим Перминов из города Куйбышев Новосибирской области решением епархиального совета был уволен со всех церковных должностей, лишен права служить и преподавать, ему запрещено носить православный крест. Как сообщает тг-канал «Борус» со ссылкой на социальные сети Перминова, церковник по личным убеждениям отказался читать «молитву о победе».
Это привело к конфликту с архиереем, после чего священника отправили в далекий сельский храм. Оттуда Перминов написал официальное письмо митрополиту, где уведомил, что «молитв о победе» все равно читать не будет.
После этого и последовало жесткое решение со стороны епархии. Сам разжалованный священник считает, что его лишили сана без канонических оснований и в нарушение церковных правил.
Сейчас Вадим Перминов изучает мирскую профессию в центре профессиональной переподготовки.