Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы

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Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Путешественник Игорь Артемьев из Читы рассказал о встрече с нудистами в общественном месте. Он увидел обнаженных людей на пляже у Обского моря. О такой неожиданной встрече он написал с иронией. Мужчина не ожидал увидеть целые семьи, гуляющие по пляжу голыми. Нудисты отдыхают в определенной зоне, вероятно, именно до туда и прогулялся читинец.
«Попал я на пляж, пошел гулять вдоль берега и попал… На нудистов. Одинокие, парами и целыми семьями нудят в городской зоне отдыха… Не скажу, что меня это шокировало. Но удивление и чувство недопонимания осталось… А так, на Обском море почти как в Таиланде: песок, вода, скутеры, пропаганда запрещеннки, и конечно „нудные люди“…", — написал путешественник в соцсети.
В беседе с Atas.info Игорь Артемьев рассказал, что его впечатлило в Новосибирске. Больше всего он вдохновлялся лесопарковыми зонами. Сама столица Сибири его удивила своим масштабом. Во время прогулки по городу он зашел в фудкорт на Центральном рынке, где ему очень понравилось.
«Отсутствие бродячих собак просто супер. В Чите с ними беда. Негатива от города нет. Город понравился», — добавил Игорь Артемьев.