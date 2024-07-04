Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы

В беседе с Atas.info Игорь Артемьев рассказал, что его впечатлило в Новосибирске. Больше всего он вдохновлялся лесопарковыми зонами. Сама столица Сибири его удивила своим масштабом. Во время прогулки по городу он зашел в фудкорт на Центральном рынке, где ему очень понравилось.