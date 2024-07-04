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Нудисты отдыхали на пляже

Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы

4 июля 2024, 02:37
Фото: Игорь Артемьев / ВКонтакте
Нудисты отдыхали на пляже
В Новосибирске гость города остался недоволен отдыхом нудистов на пляже, о чем он рассказал Atas.info.

Путешественник Игорь Артемьев из Читы рассказал о встрече с нудистами в общественном месте. Он увидел обнаженных людей на пляже у Обского моря. О такой неожиданной встрече он написал с иронией. Мужчина не ожидал увидеть целые семьи, гуляющие по пляжу голыми. Нудисты отдыхают в определенной зоне, вероятно, именно до туда и прогулялся читинец.

«Попал я на пляж, пошел гулять вдоль берега и попал… На нудистов. Одинокие, парами и целыми семьями нудят в городской зоне отдыха… Не скажу, что меня это шокировало. Но удивление и чувство недопонимания осталось… А так, на Обском море почти как в Таиланде: песок, вода, скутеры, пропаганда запрещеннки, и конечно „нудные люди“…", — написал путешественник в соцсети.

В беседе с Atas.info Игорь Артемьев рассказал, что его впечатлило в Новосибирске. Больше всего он вдохновлялся лесопарковыми зонами. Сама столица Сибири его удивила своим масштабом. Во время прогулки по городу он зашел в фудкорт на Центральном рынке, где ему очень понравилось.

«Отсутствие бродячих собак просто супер. В Чите с ними беда. Негатива от города нет. Город понравился», — добавил Игорь Артемьев.
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Обское море#Путешествие#Голые#Пляж#Нудисты
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