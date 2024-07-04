О хищении 11 млрд в Минобороны высказался комбат «Веги» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Командир батальона «Вега» и депутат парламента Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что если факты возможном хищении 11 миллиардов рублей в структурах министерства обороны страны окажутся достоверными, дело виновных необходимо передать на рассмотрение в военно-полевой суд. По мнению политика, при этом величина украденной суммы не должна иметь значения.
По сообщению средств массовой информации, такую недостачу мог выявить проведенный в ведомстве после смены руководства строгий аудит.
Андрей Панферов заявил, что если факты подтвердятся, то это будет трагедией для страны., и это не должно остаться безнаказанным. Между тем в министерстве обороны России эту информацию пока не прокомментировали.