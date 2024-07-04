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Updated Сегодня, 04:22

О хищении 11 млрд в Минобороны высказался комбат «Веги» в Новосибирске

О хищении 11 млрд в Минобороны высказался комбат «Веги» в Новосибирске

4 июля 2024, 04:20
Фото: Заксобрание Новосибирской области
Командир батальона «Вега», депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов высказался по поводу вероятного хищения 11 миллиардов рублей в министерстве обороны России.

Командир батальона «Вега» и депутат парламента Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что если факты возможном хищении 11 миллиардов рублей в структурах министерства обороны страны окажутся достоверными, дело виновных необходимо передать на рассмотрение в военно-полевой суд. По мнению политика, при этом величина украденной суммы не должна иметь значения.

По сообщению средств массовой информации, такую недостачу мог выявить проведенный в ведомстве после смены руководства строгий аудит.

Андрей Панферов заявил, что если факты подтвердятся, то это будет трагедией для страны., и это не должно остаться безнаказанным. Между тем в министерстве обороны России эту информацию пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Минобороны#Вега#Военно-полевой суд
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