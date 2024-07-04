Сдачу недостроенной станции метро «Спортивная» снова перенесли в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В очередной раз мэрия продлила сроки сдачи новой станции метро «Спортивная», которую строили между Речным вокзалом и «Студенческой».
Возведение началось в далеком 2019 году — пять лет назад. Сдать станцию хотели в 2022 году. Однако на дворе уже 2024, а она так и не работает.
Сдать станцию не могут из-за того, что она не может пройти экспертизу. Теперь сроки сдачи перенесены до 25 декабря 2024 года. Предпоследний срок был назначен на сентябрь.