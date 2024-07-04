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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Станция не работает

Сдачу недостроенной станции метро «Спортивная» снова перенесли в Новосибирске

4 июля 2024, 07:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станция не работает
В Новосибирске не могут сдать станцию метро «Спортивная», о переносе сроков стала известно с сайта муниципального портала.

В очередной раз мэрия продлила сроки сдачи новой станции метро «Спортивная», которую строили между Речным вокзалом и «Студенческой».

Возведение началось в далеком 2019 году — пять лет назад. Сдать станцию хотели в 2022 году. Однако на дворе уже 2024, а она так и не работает.

Сдать станцию не могут из-за того, что она не может пройти экспертизу. Теперь сроки сдачи перенесены до 25 декабря 2024 года. Предпоследний срок был назначен на сентябрь.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Сдача в эксплуатацию#Станция "Спортивная"
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