Сенатор Александр Брыксин: Сегодня государство обязано поддерживать спортсменов

Согласно мнению Брыксина, каждый профессиональный спортсмен высокого уровня потенциально может стать отличным тренером и выполнять другие виды функциональной работы в своей сфере. Тем не менее возможность получить высшее образование в области физической культуры и спорта существует не всегда. Таким образом, ведущие спортсмены России по окончании спортивной карьеры могут быть не готовы к передаче своего опыта.