Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Но в настоящее время МОК отказывает и тем, кто мог бы поехать на Игры в Париже.
В частности, российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры. Однако 3 июля МОК опубликовал список, в котором отсутствуют многие лидеры национальной команды. Например, в перечне нет имен чемпионов Олимпиады Абдулрашида Садулаева, Мусы Евлоева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и двукратного бронзового призера Сергея Семенова, пишут newizv.ru.
По словам сенатора Александра Брыксина, занимающего посты президента Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, россиянам удалось завоевать 16 олимпийских лицензий, при этом документы из МОК прислали лишь на 10 спортсменов. Они должны подписать потенциальное согласие о выступлении на Играх в нейтральном статусе, о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — заключил эксперт.
Брыксин отметил, что обязанностью государства является поддержка всех спортсменов, лишенных международных соревнований из-за разного рода санкций.
В конце 2023 года Брыксиным были предложены изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направленные на то, чтобы ведущие атлеты сборных команд Российской Федерации могли получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в сфере физкультуры и спорта.
Согласно мнению Брыксина, каждый профессиональный спортсмен высокого уровня потенциально может стать отличным тренером и выполнять другие виды функциональной работы в своей сфере. Тем не менее возможность получить высшее образование в области физической культуры и спорта существует не всегда. Таким образом, ведущие спортсмены России по окончании спортивной карьеры могут быть не готовы к передаче своего опыта.
В рамках законопроекта было предложено предоставить особые права спортсменам — победителям международных соревнований, перечень которых будет утверждаться российским правительством, при поступлении в вузы. Подобными соревнованиями могли бы стать, в частности, «Всемирные игры Дружбы», «Игры Будущего», «Игры стран БРИКС», успешно прошедшие в июне 2024 года в Казани.