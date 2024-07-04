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Сенатор Александр Брыксин: Сегодня государство обязано поддерживать спортсменов

Сенатор Александр Брыксин: Сегодня государство обязано поддерживать спортсменов

4 июля 2024, 16:35
Международный олимпийский комитет (МОК) наложил ограничения на российских и белорусских спортсменов. ТАСС опубликовал список тех, кто может выступить на Играх в Париже. На 4 июля о подтверждении своего участия в Олимпиаде заявил только 21 атлет.

Но в настоящее время МОК отказывает и тем, кто мог бы поехать на Игры в Париже.

В частности, российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры. Однако 3 июля МОК опубликовал список, в котором отсутствуют многие лидеры национальной команды. Например, в перечне нет имен чемпионов Олимпиады Абдулрашида Садулаева, Мусы Евлоева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и двукратного бронзового призера Сергея Семенова, пишут newizv.ru.

По словам сенатора Александра Брыксина, занимающего посты президента Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, россиянам удалось завоевать 16 олимпийских лицензий, при этом документы из МОК прислали лишь на 10 спортсменов. Они должны подписать потенциальное согласие о выступлении на Играх в нейтральном статусе, о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — заключил эксперт.

Брыксин отметил, что обязанностью государства является поддержка всех спортсменов, лишенных международных соревнований из-за разного рода санкций.

В конце 2023 года Брыксиным были предложены изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направленные на то, чтобы ведущие атлеты сборных команд Российской Федерации могли получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в сфере физкультуры и спорта.

Согласно мнению Брыксина, каждый профессиональный спортсмен высокого уровня потенциально может стать отличным тренером и выполнять другие виды функциональной работы в своей сфере. Тем не менее возможность получить высшее образование в области физической культуры и спорта существует не всегда. Таким образом, ведущие спортсмены России по окончании спортивной карьеры могут быть не готовы к передаче своего опыта.

В рамках законопроекта было предложено предоставить особые права спортсменам — победителям международных соревнований, перечень которых будет утверждаться российским правительством, при поступлении в вузы. Подобными соревнованиями могли бы стать, в частности, «Всемирные игры Дружбы», «Игры Будущего», «Игры стран БРИКС», успешно прошедшие в июне 2024 года в Казани.

#Общество
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