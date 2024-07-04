Стало известно, будут ли расформировывать прокуратуру в Новосибирске

Напомним, ранее, благодаря прокуратуре, под суд пойдут мэрия и правительство. Дело в том, что в Новосибирске не нашли ливневки на некоторых улицах, поэтому дороги затопило. Ведомство обратилось в суд. Претензия заключалась в том, что городские и региональные власти ничего не делают организации водоотведения, а именно обустройства ливневых канализаций.