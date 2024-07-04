Стало известно, будут ли расформировывать прокуратуру в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Ведомство не собираются реорганизовывать. Такие слухи недавно появились в СМИ — якобы прокуратуру в городе ликвидируют. Однако это не так.
Как отметил прокурор города Роман Сивак в беседе с «Сибкрай», эта информация ложная и основана она на слухах. Никаких официальных документов не поступало.
Напомним, ранее, благодаря прокуратуре, под суд пойдут мэрия и правительство. Дело в том, что в Новосибирске не нашли ливневки на некоторых улицах, поэтому дороги затопило. Ведомство обратилось в суд. Претензия заключалась в том, что городские и региональные власти ничего не делают организации водоотведения, а именно обустройства ливневых канализаций.