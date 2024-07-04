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Кладбище громят свиньи

Свиньи-вандалы раскапывают могилы и громят кладбище в Новосибирской области

4 июля 2024, 07:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кладбище громят свиньи
В Новосибирской области свиньи побегали по кладбищу, рассказали очевидцы.

Произошло все в селе Карпысак, что находится в Тогучинском районе. Там по кладбищу начали бегать свиньи. Животные пасутся, раскапывают и бегают по могилкам. На проблему обратили внимание местные жители.

Они рассказали «Тогучинской газете», что родственники умерших приезжают на кладбище и видят следующую картину: разбросанные фото, сломанные венки, разбросанную землю и испорченную плитку.

На самовыгул выпускает их владелец близлежащего дома. Хозяин пообещал решить проблему, поставив забор, но пока этого не произошло. Эта проблема все еще актуальна для местных жителей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Вандалы#Свиньи
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