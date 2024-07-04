Свиньи-вандалы раскапывают могилы и громят кладбище в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Произошло все в селе Карпысак, что находится в Тогучинском районе. Там по кладбищу начали бегать свиньи. Животные пасутся, раскапывают и бегают по могилкам. На проблему обратили внимание местные жители.
Они рассказали «Тогучинской газете», что родственники умерших приезжают на кладбище и видят следующую картину: разбросанные фото, сломанные венки, разбросанную землю и испорченную плитку.
На самовыгул выпускает их владелец близлежащего дома. Хозяин пообещал решить проблему, поставив забор, но пока этого не произошло. Эта проблема все еще актуальна для местных жителей.