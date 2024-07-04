atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

4 июля 2024, 03:24
Фото: 1MI
В Первомайском районе Новосибирска под окнами многоэтажного дома найдено тело мужчины, следует из сообщения областного управления полиции.

В Новосибирске вечером в среду, 3 июля, под окнами одного из многоэтажных домов в Первомайском районе обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как рассказали Atas.Info в пресс-службе областного управления полиции, сообщение от местных жителей поступило около 23 часов.

«Тело мужчины было найдено у дома по улице Твардовского. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Нападение на маленькую девочку в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина
Узнать подробнее
Читайте также:
Фонтаны 7 июля могут отключить по всему НовосибирскуИную версию случая с покусавшим мальчика хаски рассказали его хозяева в НовосибирскеКакие фестивали пройдут летом в Новосибирской области — полный список
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Первомайский район#Тело мужчины
Подпишитесь
О хищении 11 млрд в Минобороны высказался комбат «Веги» в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Долг в 6 млн из-за повышения на работе погасила женщина из Новосибирска
Сегодня, 03:52
Число утонувших новосибирцев летом 2024 бьет все рекорды
Сегодня, 03:23
Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы
Сегодня, 02:37
Выплаты бойцам СВО в новосибирских подразделениях вырастут на 200 тысяч рублей
Вчера, 12:39
Фотозона с белыми медведями появилась в Новосибирском зоопарке
Вчера, 12:23