Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Новосибирске вечером в среду, 3 июля, под окнами одного из многоэтажных домов в Первомайском районе обнаружено тело неизвестного мужчины.
Как рассказали Atas.Info в пресс-службе областного управления полиции, сообщение от местных жителей поступило около 23 часов.
«Тело мужчины было найдено у дома по улице Твардовского. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.