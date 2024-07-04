Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Проект предусматривает развитие отраслевых цифровых платформенных решений, в том числе — для строительных компаний.
Уже сегодня в России созданы цифровые решения для строительных компаний, которые помогают автоматизировать многие процессы, повышая эффективность работы. Аналитика бизнес-процессов на стройке позволяет лучше понимать текущую ситуацию, прогнозировать будущие потребности и планировать ресурсы заранее, чтобы избежать простоев. Если анализ показывает, что определенный этап строительства занимает слишком много времени, или какие-либо работы выполняются с низким качеством, можно будет вовремя предпринять необходимые меры. Понимая реальное состояние дел, в компаниях смогут вырабатывать максимально обоснованные решения для исправления ситуации.
На российском рынке есть выбор инструментов в зависимости от потребностей и целей отдельного застройщика и девелопера. Среди отечественных цифровых платформ, предназначенных для строительных компаний, можно выделить BIMLIB с ее библиотекой BIM-моделей различных материалов и оборудования, маркетплейс BIMSTORE и облачную платформу для управления строительными проектами «Экзон».
В частности, платформа «Экзон» (входит в список отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК, объединяет всех участников строительства — от заказчиков до аудиторов), развивая новое направление, запустила новый функциональный модуль «Аналитика», который представляет собой удобные дашборды для всех участников строительных проектов. На этой интерактивной аналитической панели можно объединять сразу несколько проектов компании, анализируя данные по всем.
Такая аналитика дает возможность видеть в едином отчете статус исполнения, сдачи и приемки работ по всем проектам компании, отслеживая динамику приёмки помесячно, а также — видеть стоимость смет контракта и принятых работ. Все данные — на диаграммах. К примеру, данные по стоимости выполненных работ можно анализировать по столбчатой диаграмме. Обновляется вся эта информация автоматически. Артем Мясников, технический директор «Экзон», отмечает, что функциональный модуль способен, в том числе, прогнозировать вероятные кризисы, что будет особенно полезным сегодня, когда и бизнес, и госсектор — все нацелены на повышение эффективности и прозрачности процессов. В компании рассчитывают, что «Аналитика» станет основой для прозрачного управления проектами» в строительной отрасли. Застройщикам и девелоперам это даст контроль над рисками, а, значит, большую вероятность завершить проект в срок и качественно.